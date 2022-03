LEGENDARNI SLATKIŠ OPET NA POLICAMA TRGOVINAMA: U Jugoslaviji je bio u svakoj smočnici, a sad kreće u osvajanje svijeta

Autor: Dnevno.hr

Kupci u susjednoj BiH opet u svojim trgovinama mogu kupiti poznate štrudle čapljinske tvornice keksa Lasta koja je opet počela s radom.

Tvornica je to koja je kraja rata prošla nekoliko privatizacija. Prvo je 2000. godine prodana Zvečevu iz Požege. To je trajalo do 2017. godine kada je kompanija otišla u stečaj, a radnici dobili otkaz.

Dvije godine poslije tvrtku je kupio Petar Ćorluka, vlasnik Violete iz Gruda, tvornice higijenskih proizvod koji je u tvornicu uložio 10 milijuna eura.

Ćorluka ističe kako je imao jako slavodobitnu suradnju s lokalnim vlastima u Čapljini oko ponovnog pokretanja proizvodnje te je najavio proizvode sa starim receptima iz novih pogona u poboljšanim tehnološkim uvjetima.

Lastini proizvodi se sada mogu kupiti na policama trgovina u BiH, ali uskoro planiraju izvoz.

Ćorluka ističe kako će uz police trgovina susjednih zemalja proizvodi iz Laste će završiti i na svjetskim destinacijama budući već vode pregovore s drugim trgovcima, piše novo.hr.