LANČANI RAST CIJENA SVIH NAMIRNICA! Iz Marićeva resora alarmiraju: Do Božića slijedi nezamapćen kaos! Ovo je začarani krug

Autor: Iva Međugorac

Što god o njemu mislili, pozicija premijera Andreja Plenkovića u posljednje vrijeme zasigurno nije nimalo ugodna. Brojne krize koje je preživio u svojem prvom mandatu, nastavile su se i u onom drugom u vidu pandemije koronavirusa.

Kao da pandemija sama po sebi nije dovoljna na Plenkovića su se srušili novi problemi koji se manifestiraju na cijelu naciju, a koje bi trebao rješavati u suradnji s ministrom gospodarstva Tomislavom Ćorićem, prema kojem nisu naklonjeni čak ni ministri s kojima surađuje pa tako primjerice u ministarstvu mladog Josipa Aladrovića nerijetko kritiziraju Ćorićevu bezidejnost i inertnost tvrdeći kako svako malo moraju odrađivati dio poslova koji nisu odrađeni u njegovom resoru. Bilo kako bilo, Plenkovićevi suradnici vrlo dobro znaju da je pred njime, ali i pred cijelom državom neizvjesna zima, cijene nafte divljaju, a rast cijena manifestira se na cijene prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda.

U tom se kontekstu spominju čak i nestašice, no upitno je jesu li i Ćorić i ministrica Marija Vučković dorasli izazovima koji nas očekuju. Najviše vladajuće uz porast cijena nafte brine porast cijena žitarica i uljarica. Veleprodajne cijene suncokreta samo su prošlog tjedna porasle za preko 50 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, cijene soje veće su za 42 posto, kukuruza za 44 posto, a običnog glatkog brašna za 24 posto. Statistika je to koja zadaje glavobolje ministru financija Zdravku Mariću u čijem nam resoru priznaju kako je spirala inflacije nezaustavljiva. ”Mi definitivno do Božića, do kraja godine, očekujemo lančan i nezaustavljiv rast cijena svih namirnica- kruha, peciva, ulja i mesa, cijene goriva i energenata obaraju rekorde, a sve će se to sručiti na najugroženije skupine građana”, tvrde naši sugovornici iz Ministarstva financija koji za razliku od Ćorića koji se nada da je rast cijena energenata kratkotrajan, u taj scenarij ne vjeruju.

Vrijeme curi

”Sve i da je kratkotrajan, stabilizaciju možemo očekivati tek iduće godine, ali nitko ne govori što ćemo do tada i kako će ionako prazna državna blagajna podnijeti taj udar”, navode naši sugovornici te upozoravaju kako rast cijena energenata za sada ipak ide u prilog koronom opustošenom proračunu jer država ionako iz te cijene uzima najveći postotak.

Međutim, pitanje je koliko će i to dugo potrajati. ”Vlada je pod pritiskom javnosti donijela uredbu prema kojoj se ograničavaju cijene goriva u Hrvatskoj, ali vrijeme curi, to je uredba koja traje mjesec dana, 1.studeni je pred vratima, građani sada od države očekuju da se odrekne svojeg dijela, a to će zasigurno biti udarac na državne financije. Vidite i sami da se proizvođači već bune i da prijete da će svoja premium goriva prodavati do isteka zaliha, to je tek prvi korak, ne može država vječno ograničavati kretanja na tržištu”, smatraju naši sugovornici koji tvrdi da je za građane dobro to što za sada do poskupljenja struje za građanstvo neće doći.

”Ali nije ni to neka velika utjeha, jer će struja poskupiti za poduzetnik, a oni koji ne mognu namirivati svoje obveze dijelit će otkaze, tako da je to začarani krug, iz kojeg ćemo teško izaći, to nam treba biti jasno, i na to se trebamo pripremiti”, zaključuju u Ministarstvu financija.