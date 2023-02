Lako dostupni gotovinski zajmovi u Kredisu

Autor: Promo

Svakim smo danom svjedoci sve većih poskupljenja. Cijene se nalaze u inflatornoj spirali, a osobito nakon uvođenja eura kao službene valute, izmiču kontroli. To mnogim građanima Hrvatske postaje sve veći teret.

Obitelj mora pažljivo usklađivati svoje prihode i troškove jer uz ono najosnovnije poput hrane, odjeće, obuće i režija, treba podmiriti i brojne druge izdatke, primjerice one vezane uz dječje potrepštine, školu i vanškolske aktivnosti, održavanje i korištenje automobila…

Uz sve to, znaju nas zadesiti i neki izvanredni troškovi poput skupljeg popravka automobila, potrebe za kupnjom novog kućanskog uređaja ili hitnih i nepredviđenih troškova vezanih uz zdravstvene probleme koji nažalost ne biraju vrijeme. Takvi izdatci lako mogu „probiti“ kućni budžet, a ljude dovesti u beznadnu situaciju u kojoj nemaju dovoljno tekućih prihoda za podmirenje neke financijske potrebe.





Jednostavno rješenje financijskih izazova

No, ne treba očajavati. Postoji jednostavno i brzo rješenje dolaska do prijeko potrebne gotovine. Riječ je o korištenju lako dostupnog gotovinskog zajma što u Hrvatskoj na pristupačan i profesionalan način omogućuje Kredis.

U Kredisu se može prijaviti za gotovinski zajam u iznosima od 200 eura do 2.000 eura (od 1.506,90 kuna do 15.069,00 kuna). Procedura prijave za zajam jednostavna je i brza, a potrebna se dokumentacija može lako pribaviti u sustavu e-građani. Zajam se otplaćuje prema unaprijed dogovorenom fiksnom rasporedu mjesečnih otplata koje uključuju iznos glavnice i kamate za zajam te nije potrebno plaćati nikakve dodatne naknade. Kredis zajmove pruža na transparentan i odgovoran način, uzimajući u obzir potrebe i mogućnosti svojih klijenata.

Kredis je nadohvat ruke

Kredisove urede možete pronaći u Gospiću (Kaniška 5), Bjelovaru (Franjevačka 11C), Viškovu (Vožišće 1), Osijeku (Županijska 12), Sisku (Ante Starčevića 13), Karlovcu (Trg Petra Zrinskog 17) i Zagrebu (Dankovečka 8), a do zajma možete doći i u svim poslovnicama Kredisovog partnera Auro Domusa diljem Hrvatske.

Kredisu je stalo do svojih klijenata s kojima izgrađuje dugotrajne odnose temeljene na povjerenju i međusobnoj podršci. Stoga ih, pored pružanja mogućnosti dolaska do povoljnog gotovinskog zajma i rado nagrađuje! Upravo je u tijeku nagradna igra koja traje do 12. ožujka i u kojoj će dobitnici osvojiti aparat za kavu Infinissima. U nagradnim izvlačenjima koja se odvijaju svakog petka sudjeluju svi koji tijekom promotivnog razdoblja s Kredisom ugovore zajam, a oni najsretniji će u ukusnoj i kremastoj kavi poput one u kafiću tako moći uživati i u svome domu.









Posjetite najbližu poslovnicu Kredisa, web stranicu www.kredis.hr ili nazovite broj telefona 01/5581- 050 i saznajte sve što Vas zanima o ovom pristupačnom gotovinskom zajmu. Rješenje financijskih problema bliže je nego što mislite!