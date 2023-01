‘KUPUJU VRIJEME, MISLE DA ĆEMO ODUSTATI, ALI NEĆEMO!’ Filipovićev savjetnik ‘ispalio’ na trgovce, zaprijetio im i postavio rok: ‘To je samo stvar dobre volje’

Autor: Dnevno.hr

Nakon prošlotjedne sjednice vlade, ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović je rekao da su od trgovačkih lanaca zatraženi popisi s cijenama, koje će građani moći uspoređivati.

Potvrdio je kako je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ovaj tjedan poslalo dopis 10 najvećih trgovačkih lanaca, od kojih je zatraženo da dostave cijene 80 artikala za cijelu prošlu godinu te da im svaka dva tjedna dostavljaju te podatke kako bi se prezentirali građanima na jednom mjestu da ih mogu uspoređivati.

Konzum i KTC su za sada pristali, a Filipovićev savjetnik Jurica Lovrinčević poručio je danas da “vlada čeka ostale trgovačke lance do sutra ujutro u 9 sati”.





Prijetnje trgovcima

“Trgovci koji pristanu bit će na bijeloj listi. Neka odluče sami ovi koji se nisu javili žele li biti na bijeloj listi ili ne žele. Idemo korak po korak. Čekamo trgovce sutra do 9 sati. Neka odluče. Jesu li spremni surađivati? Ako su dva spremna, ne vidim zašto i drugi ne bi bili? Kako mogu Konzum i KTC dati podatke, a ne mogu Spar ili Kaufland? To je samo stvar dobre volje.

Ja vjerujem da će građani kazniti svojim neodlaskom u te trgovine netransparentne trgovačke lance. Vlada ima puno mehanizama. Trgovci imaju sutra do 9 sati vremena, a onda ćemo vidjeti koji su nam daljnji koraci”, zaprijetio je Filipovićev savjetnik Lovrinčević, nekadašnji šef Uprave Pevexa.

Ministarstvo gospodarstva, danas je pak, priopćilo da je sedam velikih trgovaca – Lidl, Kaufland, Spar, Tommy, Studenac, NTL te Mlin i pekare – odgovorilo na njihov dopis u traženom roku do 13. siječnja, ali nije jasno potvrdilo da će dostaviti traženih 80 cijena.

‘Kupuju vrijeme, misle da ćemo odustati’

Većinom su poručili da traže dodatna pojašnjenja oko cijelog procesa, odnosno metodologije prikupljanja i objave cijena, ili traže da se ide u javnu objavu liste sa značajno manje od predloženih 80 proizvoda.

“Plodine su jedine koje se uopće nisu javile i do sada nisu odgovorile na naš dopis. Dva velika trgovca u inozemnom vlasništvu imaju istu retoriku da načelno pozdravljaju inicijativu, ali je ne mogu prihvatiti dok ne vide metodologiju objave cijena. Očito je da kupuju vrijeme i očekuju ili da značajno smanjimo broj proizvoda ili odustanemo. To se neće dogoditi, riječ je o osnovnim namirnicama i ići ćemo do kraja u objavi javne i transparentne liste cijena kako bismo zaštitili građane”, poručili su iz Ministarstva gospodarstva za Jutarnji list.