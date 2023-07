Kupili ste kartu, ali ne daju vam u avion? Uz ovaj savjet, mogli biste dobiti do 600 eura

Autor: Ivana Jurišić

Mjesecima ste štedjeli za putovanje iz snova. Odlazite na aerodrom s isprintanom kartom u ruci, da bi vam ljubazni stjuard ili stjuardesa rekli da usprkos uredno kupljenoj karti na kojoj piše broj vašeg sjedala ne možete ući u avion. Ovo je scenarij koji nitko ne bi poželio, ali koji se usprkos tome dnevno događaju na aerodromima širom svijeta.

Prekoračenje broja rezervacija zrakoplovnih letova je praksa koja redovito izaziva veliko nezadovoljstva putnika, unatoč visokim nagradama koje nude neke aviokompanije.

Mnogi se pitaju zašto aviokompanije prekoračuju broj rezervacija? Ukratko, kao što je često slučaj u kapitalizmu, sve se svodi na maksimiziranje profita.





Odšteta od 140 milijuna dolara

Aviokompanije žele osigurati što veću popunjenost leta u slučaju da putnici otkažu rezervaciju u zadnji trenutak ili se ne pojave na letu što se često događa zbog kašnjenja uzrokovanih vremenskim uvjetima koji putnike spriječe da stignu na svoje spojene letove. Prekoračenje broja rezervacija je način da aviokompanije zarade još više.

Iako postoji već desetljećima, ova praksa je privukla pažnju šire svjetske javnosti u travnju 2017. godine kada je sa jednog leta United Airlinesa u SAD-u nasilno izbačen liječnik iz Kentuckya koji je odbio napustiti sjedalo jer je sljedećeg dana trebao posjetiti svog pacijenta. Snimka tog incidenta postala je viralna i rezultirala odštetom aviokompanije u iznosu od oko 140 milijuna dolara.

Nakon tog incidenta, zrakoplovna industrija je promijenila svoj pristup prekoračenju broja rezervacija, nudeći putnicima puno veće iznose kako bi izbjegla negativnu medijsku pozornost. Međutim, to nije uvijek prošlo glatko. Putnici su na društvenim mrežama izražavali nezadovoljstvo zbog propuštenih spojenih letova ili događanja zbog prekoračenja broja rezervacija.

Zakon zahtijeva da aviokompanije putnicima koji nisu uspjeli letjeti nadoknade novac, ali iznos uglavnom ovisi o diskrecijskom pravu aviokompanije. Ako ste voljni odustati od svog sjedala, stručnjaci savjetuju da pregovarate s osobljem aviokompanije kako biste povećali iznos kompenzacije prije nego što je prihvatite.

Prema njima, u takvim slučajevima kompanije će napraviti ama baš sve kako bi izbjegle negativan publicitet. Ako imate sreće, uz kompenzaciju za let ponuditi će vam vaučer za hotel, obrok ili pristup loungevima na aerodromu. Uz vouchere, na sljedećem letu možete možete tražiti i kartu za business klasu. Neće svaka tvrtka moći ispuniti vaš zahtjev, ali većina će se potruditi kako bi izbjegli negativnu reklamu,

EU regulativa

Hrvatski avioprijevoznik Croatia Airlines priznaje kako i kod njih dolazi do overbookinga, iako se to događa rijetko.









“Kao i drugi avioprijevoznici, Croatia Airlines preko sofisticiranih sustava prati podatke o prosječnoj popunjenosti putničke kabine na svakoj liniji u određenom razdoblju godine, kao i podatke o broju putnika koji se, iako imaju kupljene karte, ne pojavljuju na letovima (tzv. no show putnici). U skladu s tim podacima raspolaže se s kapacitetom na pojedinim letovima, a do overbookinga dolazi rijetko i to upravo zbog odstupanja u predviđenom broju putnika i ukupnog broja putnika koji dođu na let”, odgovorili su nam iz hrvatske nacionalne aviokompanije.

Kao avioprijevoznik registriran u Europskoj uniji, Croatia Airlines primjenjuje sva pravila EU regulative 261/2004, kojom su propisani međunarodni zrakoplovni standardi za prijevoz putnika i prtljage.

"Među tim pravilima su i ona koja se odnose na tzv. uskraćeni ukrcaj (Denied Boarding Compensation), te se u takvim slučajevima putnicima osigurava skrb – prvi sljedeći let do krajnjeg odredišta, obrok ili hotelski smještaj tijekom čekanja i to ovisno o duljini čekanja na sljedeći let, a jedan od oblika kompenzacije je i novčana naknada (povrat sredstava)", izvješćuju iz Croatia Airlinesa.









Prema EU regulativi 261/2004 možda imate pravo na sljedeće iznose naknade: 250 eura na letove udaljenosti do 1.500 km, 400 eura na letove preko Europske zajednice za civilno zrakoplovstvo (ECAA) dulje od 1.500 km kao i sve druge između 1.500 i 3.500 km kao i na 600 eura na sve ostale letove dulje od 3.500 km.