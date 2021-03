KUPILI STE JEFTINO VISOKOKVALITETNO MASLINOVO ULJE? Ne, zapravo ste kupili ulje od komina maslina

Autor: Sanja Plješa

Iako je mediteranska prehrana proglašena jednom od najzdravijih prehrana u svijetu, a ona uključuje i korištenje maslinovog ulja, treba istaknuti kako je u našoj zemlji potrošnja maslinovog ulja niska, a po stanovniku iznosi oko dvije litre godišnje. U 2018. godini samodostatnost u proizvodnji maslinovog ulja iznosila je 52,97 posto svih potreba domaćeg tržišta.

Proizvodnja maslinovog ulja varira iz godine u godinu, ovisno o klimatskim i drugim čimbenicima i iznosi od 35 tisuća do 50 tisuća hektolitara, a prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS) u 2019. godini proizvedeno je 44.497 hektolitara.

Uz tako nisku potrošnju i samodostatnost, naša proizvodnja, iako je orijentirana na ulja visoke kvalitete nije dostatna da pokrije potrebe domaćeg tržišta pa količine koje nam nedostaju uvozimo iz zemalja koje imaju viškove, ističu u Ministarstvu poljoprivrede.

Unatoč tako niskoj potrošnji, na policama u trgovinama pojavljuju su maslinova ulja niske cijene. Zanimalo nas je tko propisuje uvjete za stavljanje maslinovog ulja na tržište.

Iz Ministarstva poljoprivrede su rekli kako je to “opisano i propisano Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, Uredbom Komisije (EZ) br. 29/2012 od 13. siječnja 2012. o tržišnim standardima za maslinovo ulje te Uredbom Komisije (EEZ) br. 2568/91 od 11. srpnja 1991. o svojstvima ulja od ploda i komine maslina i metodama njihove analize”.









Nadalje su naveli kako je “u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, staviti na tržište u maloprodaji mogu se četiri temeljne kategorije maslinovog ulja koje su namijenjene konzumaciji: djevičanska maslinova ulja (ekstra djevičansko i djevičansko), maslinovo ulje sastavljeno od rafiniranih maslinovih ulja i djevičanskih maslinovih ulja te ulje komina maslina”.

Svaka od kategorija, osim razlika u tehnologiji proizvodnje, proteka vremena od berbe do prerade te načina prerade razlikuje se i po kemijskom sastavu te udjelu nezasićenih masnih kiselina u ulju.

Pored karakteristika maslinovih ulja i ulja od komine te odgovarajućih metoda analize, propisana su pravila i obveze podataka koji se navode na etiketama proizvoda pri deklariranju ulja, a propisana su Uredbom (EU) br. 29/2012 od 13. siječnja 2012. o tržišnim standardima za maslinovo ulje te Uredbom (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani čija je provedba osigurana Zakonom o informiranju potrošača o hrani. Također, hrana mora imati oznaku serije ili lota sukladno Pravilniku o oznakama ili znakovima koji određuju seriju ili lot kojem hrana pripada.









“Pri interpretaciji rezultata i zaključaka izvještaja o službenim kontrolama koje provodi Državni inspektorat Republike Hrvatske razvidno je da su neka ulja bila pogrešno deklarirana, kod nekih ulja sastav utvrđen analizom nije udovoljavao, dok kod nekih ulja senzorska (degustacijska, okusna) svojstva nisu odgovarala navodima s deklaracije. U okviru zbrojnih rezultata inspekcijskih nadzora navedene su nesukladnosti ulja stavljenog na tržište sa zahtjevima koje to ulje mora udovoljiti, no to ne znači da je ‘svako drugo ulje’ koje se u našoj zemlji prodaje patvorina ili da je ‘lažno”, istaknuli su iz Ministarstva poljoprivrede.

Dodaju kako smatraju da je izraz “lažno maslinovo ulje neprikladan, neispravan, pomalo tendenciozan izraz kojim se ne predočava stvarna situacija vezana za maslinova ulja koja se stavljaju na interno tržište Republike Hrvatske”.

“Dakle, ne radi se o lažnom ili patvorenom ulju ili ulju koje je zdravstveno neispravno, već o maslinovom ulju koje ne udovoljava tržišnom standardu (koji mora biti ispunjen od strane subjekta u poslovanju s hranom za proizvod, prije njegovog stavljanja na tržište) te je samim time za potrebe stavljanja na tržište neispravno deklarirano (ne pripada kategoriji koja se navodi na deklaraciji) što je između ostaloga protivno i odredbama propisa o informiranju potrošača. Ako ulje nije ekstra djevičansko, već se službenom analizom utvrdi da je djevičansko, nesukladnošću se smatra navođenje neispravne potkategorije odnosno neispravnog tržišnog standarda, jer je i djevičansko ulje potkategorija koja se koristi za konzumaciju, samo niža od ekstra djevičanskog”, napominju u Ministarstvu poljoprivrede.

Na upit tko kontrolira sastojke maslinovog ulja koje se proizvodi iz maslina hrvatskih maslinika, iz resornog ministarstva su odgovorili kako je za to zadužena “poljoprivredna inspekcija Državnog inspektorata Republike Hrvatske sukladno važećem zakonodavstvu”. Pritom se kontroliraju i domaća i strana ulja.









Analize obavljaju laboratoriji koji su ovlašteni od strane Ministarstva poljoprivrede kao službeni laboratoriji za provođenje analize maslinovog ulja za potrebe službenih kontrola maslinovih ulja na hrvatskom tržištu. U Republici Hrvatskoj postoje dva ovlaštena službena panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja i to Panel za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Split te Panel za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja Instituta za poljoprivredu i turizam, Poreč.

Iako u Ministarstvu poljoprivrede ističu da je “lažno” maslinovo ulje tendenciozan izraz, ipak smo postavili pitanje kako se prepoznaje lažno maslinovo ulje?

Odgovorili su da “se na izgled ne može prepoznati je li maslinovo ulje patvorina ili nije, stoga se uzorci dostavljaju na analizu panelima ovlaštenim od strane Ministarstva poljoprivrede na fizikalno kemijsku analizu i senzorsko ocjenjivanje”. S druge strane, “Ekstra djevičansko maslinovo ulje” je ulje visoke kakvoće koje ispunjava uvjete načina proizvodnje te udovoljava propisanim svojstvima. Dobiveno je izravno iz ploda masline, isključivo mehaničkim postupcima, a sadrži najviše 0,8 grama na 100 grama slobodnih masnih kiselina izraženih kao oleinska kiselina i čija druga svojstva odgovaraju onima propisanim Uredbom (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize.

Zanimalo nas je i tko dopušta pakiranje lažnog maslinovog ulja pod etiketom “ekstra djevičanskog” i na koji način, prema vašem mišljenju, takvo ulje dolazi na police naših trgovina i trgovačkih centara?

Iz Ministarstva poljoprivrede su odgovorili kako je “u skladu s propisima Europske unije odgovornost vezana za kvalitetu i zdravstvenu ispravnost hrane kao i za točnost podataka kojima je hrana, odnosno maslinovo ulje označeno, na subjektima u poslovanju s hranom koji proizvode hranu te je stavljaju na tržište”.

Inspektori su ustvrdili da je svako drugo maslinovo ulje koje se prodaje u Hrvatskoj, ustvari lažno.

U resornom ministarstvu to pobijaju i ističu kako je “Uredbom (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize propisano da je godišnje potrebno provesti najmanje jednu provjeru sukladnosti na tisuću tona maslinovog ulja stavljenog na tržište u državi članici”.

“Obzirom na našu proizvodnju i uvoz iz navedenog proizlazi da je na našem tržištu potrebno uzeti osam uzoraka, a nadležna inspekcija godišnje uzima 25 uzoraka. Dakle, ne radi se o lažnom ili patvorenom ulju ili zdravstveno neispravnom ulju, već o maslinovom ulju koje ne udovoljava tržišnom standardu (koji mora biti ispunjen od strane subjekta u poslovanju s hranom za proizvod, prije njegovog stavljanja na tržište) te je samim time za potrebe stavljanja na tržište neispravno deklarirano (ne pripada kategoriji koja se navodi na deklaraciji) što je između ostaloga protivno i odredbama propisa o informiranju potrošača. Ako ulje nije ekstra djevičansko te se službenom analizom utvrdi da je djevičansko, nesukladnošću se smatra navođenje neispravne potkategorije odnosno neispravnog tržišnog standarda, jer je i djevičansko ulje potkategorija koja se koristi za konzumaciju, samo niža od ekstra djevičanskog”, brane takvo ulje smanjene kvalitete u Ministarstvu poljoprivrede.

Unatoč tome što proizvodimo visokokvalitetno maslinovo ulje, ipak takvu vrstu ulja uvozimo iz ostalih zemalja. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2019. godini uvezli smo 4.478 tona maslinovog ulja i to najviše iz Španjolske i Italije.

Na taj se način uvezu razni proizvodi sumnjive kvalitete. A, tko kontrolira taj uvoz?

“Uvoz maslinovog ulja se kontrolira u okviru propisanih službenih kontrola na tržištu, jednako kao i domaća proizvodnja. Inspekcija Državnog inspektorata koja kontrolira kakvoću hrane provodi kontrolu ulja na tržištu, a carinska služba dokumentacijski provjerava pošiljke pri uvozu. Provedba službenih kontrola zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane, kontrola standarda kvalitete te kontrola označavanja hrane neživotinjskog podrijetla provode se u skladu s odredbama propisanim Zakonom o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja”, zaključili su u Ministarstvu poljoprivrede.