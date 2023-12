Kupci u Intersparu snimili odvratan prizor: ‘Jedva smo ga uhvatili i još je bio živ’

Autor: Ivana Jurišić

Na Facebook stranici “Halo, inspektore” jedan čitatelj je u Intersparu u Osijeku snimio fotografije na kojima se vide rupe na vrećicama Smarties mini draže bombonima koje je, po svemu sudeći, napravio neki glodavac.

“Ovih dana svako malo izađe neka nova informacija o miševima i štakorima u nekoj pekarnici ili trgovini. Stručnjaci kažu kako ih ima više nego prethodnih godina, ali i kako su se ljudi prema glodavcima počeli odnositi dosta nonšalantno iako se zna da su oni prenositelji raznih zaraza.

Miš se poslužio Smarties mini draže bombonima

Tako je i Osijeku jedan miš ostavio iza sebe hrpu dokaza u Interspar Hipermarketu. Na polici sa slatkišima taj se miš, očigledno ljubitelj slatkog, poslužio Smarties mini draže bombonima i otišao je sretan i zadovoljan. Na žalost, ostavio je tragove zbog kojih će se morati provesti sanitarni nadzor i dodatna deratizacija. Taj miš sasvim sigurno nije sam u cijelom prodajnom prostoru”, stoji u objavi na Facebook stranici “Halo, inspektore”.

Fotografije su ekspresno privukle broj komentara kojima su mnogi bili šokirani, ali neki su branili trgovinu i njezine djelatnike ističući kako nisu oni krivi.

“Jučer sam u jednoj renomiranoj trgovini “naletio” na nagriženu čokoladu. Očiti tragovi mišjih zubića. I? Diskretno sam ju odnio prodavačici. Bez buke i fejs objava, jer po nosu dobiju oni koji su najmanje krivi. Stavite se u kožu tih žena koje ni najmanje nisu krive zbog miševa, a jedine su koje će dobiti po glavi zbog ovakvih javnih objava”, napisao je jedan muškarac.

Standardan način za suzbijanje glodavaca

“To se rješava tako da u krugu trgovine lijepo imaš mačku/e. To je standardan način za suzbijanje glodavaca u mnogim razvijenim zemljama, pa čak po tvornicama. Ali ne, mi smo fina gospoda, muka nam je na pomisao da nam hranu čuva životinja. Bolje je koristiti opasne kemikalije i kriviti trgovce. Postoji nešto sto se zove otpis. Ako nađeš tako nešto, uzmeš i odneseš prvom zaposleniku”, drugi je komentar. Bilo je i radnika koji su opisali svoja iskustva iz kojih je vidljivo kako se teško riješiti tih glodavaca.









“Radim u trgovinama oko 30 godina. Svakakvih je životinja došlo u trgovinu, miševi, štakori, gušteri, mačke, žohari, pa čak i zmija. Jedan jastreb je volio biti u skladištu i pratio nas pogledom, jedna mačka se omacila. Uvijek se redovito deratiziralo, ali nekako se uvuku. Koliko mušterije mrze vidjeti tako nešto, mi to mrzimo još više! Ne znaš što je gore, kad se miš otruje, umre i smrdi, a ne možeš ga naći ili kad se uhvati u klopku i još je živ. Jedan je miš volio avokado, đubre jedno! Ima kutija sa otrovom, nakon zatvaranja postaviš zamke, ljepila, a on to sve čarobno izbjegne i svaki avokado malo gricne!

Jedva smo ga uhvatili i još je bio živ i gledao nas svojim okicama. U jednoj trgovini smo hvatali macu, jela je hrenovke i salame. Postavili smo ljepilo, ali je samo razmazala po trgovini, užas! Jedva smo očistili. Sve smo police micali da nađemo odakle je ulazila. Pa, je jednom bio jedan štakor, Igor smo ga zvali. Opak! Ti kreneš na njega, a on se okrene i napad. Jedva ga se riješili. Koliko god pazili i upotrebljavali sve mjere, životinje se uvuku. Ako išta vidite, samo recite trgovkinjama. I njima je u interesu da ih se riješe. Nijedna trgovina je želi inspekciju i astronomske kazne zbog nečega na što ne možeš utjecati”, stoji u jednom komentaru.

Razbježalo se cijelo gnijezdo miševa

“Nikad neću zaboraviti kad smo dobili paletu brašna i izložili je u trgovinama. Kad ono, kako se prodavala roba, tako se razbježalo cijelo gnijezdo miševa. Jedna pokvarena paleta, nije bilo naznaka da su u sredini miševi, nije bilo fekalija, pojedenih rubova, ničega…









Odmah smo zvali deratizaciju, svo brašno bacili i prijavili dobavljaču, ali smo imali problema s miševima tri mjeseca. Bilo je kupaca koji su ih primijetili, ali su diskretno prijavili, stvarno jako dobre kupce sam imala u toj trgovini. Razumni ljudi. I tu jednostavno nema pomoći. Riješili smo. Svu robu kaj su uništili smo pobacali. Otpis na trgovinu”, napisala je jedna trgovkinja.

Za komentar smo pitali i Interspar, a odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.