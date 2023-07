Kupci se požurili opskrbiti za zimu: Saznali smo što će biti s cijenama peleta

Autor: Ivana Jurišić

Grijanje na pelete godinama se promoviralo kao ekološko i financijski prihvatljivo zbog čega je dosta građana u posljednjih nekoliko godina odlučilo investirati u ovaj način grijanja. Onda je 24. veljače prošle godine započeo rat u Ukrajini i cijene peleta su u kratkom razdoblju otišle i 200 posto gore.

Kao da to nije bilo dovoljno, vladala je i nestašica pa su se građani koji su čekali do rujna da kupe pelete, grubo iznenadili kada su vidjeli kako peleta uopće nema i kako ih je većina završila u izvozu.

Financijski direktor tvrtke RST-Pellet Goran Petranović govori nam kako su građani ove godine naučili lekciju i požurili se kako bi se opskrbili peletima na vrijeme.





Cijene niže za 30 posto

“Ove godine građani su počeli ranije kupovati pelete, a s obzirom na to da je naša akcija s vaučerima trajala sve do kraja ožujka rekao bih da se velika većina građanstva već osigurala za narednu sezonu”, rekao nam je Petranović.

Jedan od razloga za takvo stanje je, kaže Petranović, i nešto niža cijena peleta u odnosu na prošlu godinu.

“U prvih šest mjeseci ove godine cijena A1 peleta za građane je u prosjeku niža oko 30 posto u usporedbi sa zadnjih šest mjeseci prošle godine kada su cijene peleta bile najviše, ne računajući dodijeljene vaučere građanstvu”, govori Petranović objašnjavajući kako je cijena A1 peleta za srpanj u njihovoj maloprodaji 330 eura po toni, bez PDV-a koji sada iznosi pet posto.

Riječ je o dvostruko višoj cijeni u odnosu na lipanj/srpanj 2021. godine kada se cijena A1 peleta za građanstvo kretala između 170 i 185,00 eura po toni bez PDV-a koji je tada iznosio 25 posto.

Na pitanje hoće li ove godine biti nestašica, Petranović odgovara kako ove zime vjerojatno neće biti nestašica. Što se tiče cijene, još uvijek se ne zna hoće li cijena ići gore.

“U ovom trenutku teško je za reći, navedeno će ovisiti o kretanju ulaznih troškova u proizvodnji (ponajviše o cijenama drvne sirovine na tržištu, koju u našem slučaju, nabavljamo gotovo 70 posto iz inozemstva), kao i o stanju ponude i potražnje za peletom na glavnim europskim tržištima tijekom jeseni”, zaključuje Petranović.









Peleti i za 60 eura

Veću potražnju u ovom razdoblju bilježe i u Pelet grupi, a kako nam kaže Zlata Perak, očekuju kako će do zime biti dovoljno peleta za sve korisnike.

“Bilježimo porast potražnje na domaćem tržištu u predsezonskom periodu, ali kao i prijašnjih godina uspješno ostvarujemo suradnju i isporuku”, rekla nam je Perak.

U njihovom proizvodnom pogonu u Novskoj peleti se u maloprodaji prodaju za 270 eura po toni plus PDV, što je znatno niže nego prošle godine kada su cijene zbog rata u Ukrajini znatno išle gore.









“Cijena će vjerojatno rasti do studenog, ali će biti niže od prošlogodišnjih cijena”, zaključuje Perak.

Što se tiče drugih zemalja u regiji gdje građani često odu kako bi se opskrbili ogrjevom za zidu, cijene su nešto niže, ali ne toliko koliko su bile prošlih godina.

Tako u Srbiji gdje za tonu peleta treba izdvojiti od 30.000 do 36.000 dinara, odnosno 255 do 307 eura. Znatno povoljnije se može proći ako se ode direktno do malih proizvođača koji pelete prodaju i za 60 eura po toni. Slična cijena je i u Bosni i Hercegovini gdje su cijene peleta nakon dugog razdoblja rasta u travnju napokon pale na 250 eura po toni, koliko se kreću i danas.