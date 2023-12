Kupac otišao u bjelovarsku trgovinu, kupio kolače: Kod kuće ga dočekalo neugodno iznenađenje

Autor: Ivana Jurišić

Svima nam se ponekad dogodilo da iz trgovine kući dođemo s proizvodima koji su manjkavi. Smrznuta cvjetača izgleda kao prah, u pakiranju sladoleda od šest komada nalazi se samo pet, riba je 100 grama lakša nego što piše na deklaraciji. Ipak, ono što se prije nekoliko dana dogodilo jednom kupcu u bjelovarskom Kauflandu teško je i zamisliti. On je u trgovini kupio mix kolača, za koje je tek nakon povratka kući otkrio da su pljesnivi.

“Božić je iza nas. I vrijeme kada su mnogi potrošači umjesto domaćih morao kupiti kolače iz nekog trgovačkog centra. Tako je i naš čitatelj kupio (s valjanim rokom trajanja!) Mix kolača u bjelovarskom Kauflandu, domaćeg proizvođača Kolači Sunce iz Velike Gorice. Proizvođač se ponosi s 30 vrsta dnevno svježih suhih i kremastih kolača i tvrdi kako su svi kolači ručne izrade prema tradicionalnoj recepturi. Također, ističu kako se kolači pripremaju prema HACCP standardu.

Umjesto svježih kolača dočekali ih pljesnivi

I sve bi to bilo u redu ukoliko potrošači ne bi u pakiranju, umjesto svježih kolača, zatekli – pljesnjive! Koji su mu skoro upropastili slatko zadovoljstvo za Božić.

Srećom, tu je bilo i nekih drugih kolača kupljenih u drugim trgovačkim centrima koji nisu bili pokvareni.

Obratio se Kauflandu i proizvođaču. Nitko mu se nije javio. I objasnio što se i kako to dogodilo…

Vjerojatno će se javiti nakon ove objave jer to je najmanje što proizvođač može učiniti za svoje kupce koji imaju pravo znati kakav to proizvod kupuju.

P. S. Oglašena kontakt e-mail adresa Kolača Sunce ne funkcionira”, stoji u objavi na Facebook stranici “Halo inspektore”.

Objava je ekspresno privukla više od 100 komentara u kojima su mnogi bili šokirani, ali bilo je i onih koji su komentirali kako je pitanje kako su se kolači čuvali nakon kupovine, jesu li bili u hladmjaku ili vani na toplom.









“Ovo se stvarno moglo i vidjeti da se podigla kutija, sigurno su već počeli pljesniti i u trenutku kupnje. Žao mi je što je gospon ostao bez kolača, drugi put sve dobro pregledati”, napisao je jedan komentator.

‘Očito je potrošač malo pojeo i ostavio na toplom’

“Isuse Bože mili! Odeš danas u dućan i vratiš kolače. Ne kažem da su pljesnjivi kolači ok, ali misliti da će ti netko odgovoriti u vrijeme blagdana stvarno nema veze s mozgom! Možda netko ne zna, ali Hrvatska je katolička zemlja i mi smo slavili Božić i sv. Stjepana. I blagdani su u lijepoj našoj neradni dani”, stoji u drugom komentaru na što su iz Halo, inspektore odgovorili da su kolači reklamirani još prije Božića.

“Jedan od razloga zašto već godinama ne kupujem u Kauflandu. Upravo zbog lošeg skladištenja. Bilo je vraćanja mlijeka, namaza, jogurta, a isprika od Kauflanda je bilo dno dna”.









Oni koji sumnjaju u objavu su primijetili da nedostaje kolača u posudi.

“Očito je potrošač malo pojeo i ostavio na toplome ili u hladnjaku koji nedovoljno hladi hranu. Niti je proizvođač, ni Kaufland tu kriv”.

Neki su komentirali kako je kremaste kolače najsigurnije pripremiti doma.

“To je jedan od razloga zašto ne kupujem kremaste kolače u trgovačkim lancima. Spremim doma, za to nađem vremena”.

“Salmonela u svim kremastim kolačima, pa vi kupujte. Radije napolitanke ako već ne želite praviti domaće kolače”.

Proizvod nije moguće vratiti

Za komentar smo pitali i Kaufland, a iz kompanije su nam odgovorili sljedeće:

“U slučajevima kao što je niže opisani nije moguće zaprimiti reklamaciju naknadno, budući da se radi o proizvodu koji je potrebno čuvati na određenoj temperaturi. Nakon što se proizvod iznese iz trgovine, trgovački lanac, u ovom slučaju Kaufland, više nije u mogućnosti garantirati da temperaturni režim nije predugo prekinut te nije moguće sa sigurnošću utvrditi zašto je došlo do opisanih promjena.

Ovom prilikom bismo napomenuli kako je svježina proizvoda jedan od temeljnih dijelova našeg poslovanja te svojim kupcima nudimo najbolju moguću kvalitetu proizvoda.

Zahvaljujemo na poslanom komentaru i dodali bismo samo još da je komunikacija s kupcem uredno uspostavljena te da je zaprimio dva odgovora s naše strane”, poručili su.