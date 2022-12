KUNA ODLAZI U POVIJEST, ŠTO NAKON NJE? Ugledni medij ima crnu prognozu: ‘Euro ne rješava Hrvatima ni jedan problem’

Još nekoliko sati i Hrvatska ulazi u Schengen i uvodi euro kao sredstvo plaćanja. Ekonomisti se razilaze u mišljenju hoće li uvođenje eura biti negativno, pozitivno ili neutralno za građane Hrvatske. O prednostima i nedostacima i jednog i drugog piše Deutsche Welle u tekstu sa znakovitim naslovom “Euro ne rješava Hrvatima ni jedan problem”.

“Kod uvođenja eura građanima Hrvatske slaba utjeha može biti to što je i u Njemačkoj prije 20 godina bilo mnogo više skepse i nepovjerenja nego nekakvog veselja zbog zajedničkog europskog novca. No dok se njemačka ljubav prema njemačkoj marki (DM) još mogla razumjeti, kod protivnika uvođenja eura u Hrvatskoj su sve do posljednjeg trenutka najglasniji bili oni iz posve desnog političkog spektra kojima se uglavnom može i zahvaliti naziv dosadašnjeg hrvatskog novca”, piše Deutcsche Welle.

Hrvatska previše malena za samostalnost

Jedan od razloga zašto rasprava o uvođenju eura nikako ne prestane je i zato što su argumenti zagovornika podjednako tanki i neuvjerljivi kao oni protivnika. Građanima vladajući govore kako će s eurom sve biti jednostavnije za strane investitore i turiste, ali se ne govori što građani Hrvatske imaju od toga što je stranim tvrtkama i trgovačkim lancima tako još jednostavnije obrati vrhnje od poslova u Hrvatskoj. Postoji opasnost da turisti počnu manje trošiti kada vide kako je cijena kave u nekoj hrvatskoj rupi na razini cijene luksuzne kavane europske metropole.





“Možda jedini argument koji ne spada u dječji vrtić jest kako je Hrvatska previše malena i na vjetrometini kojekakvih utjecaja da bi si mogla priuštiti novčanu samostalnost. Članice Unije (i zone Schengena) Poljska ili Mađarska su bitno veće i samodostatnije tako da si one, barem još neko vrijeme, mogu priuštiti luksuz svojih zlota i forinti”, navodi se u tekstu.

Rasprava o euru će se vjerojatno nastaviti i dalje, ali i vatrene pristaše i ogorčeni protivnici će se složiti kako euro sam po sebi neće riješiti niti jedan problem koji muči Hrvatsku. Neučinkovita državna uprava, lokalni šerifi, problemi su to koji će ostati i dalje.

Građani se pitaju hoće li s eurom doći i novi problemi. Ali po starom običaju će se i oni rješavati “u hodu” i “po sluhu”.