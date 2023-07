Kuhari i konobari iz Srbije otkrili koliko zarađuju u Hrvatskoj: I preko zime im plaćaju 500 eura

Autor: Dnevno.hr/M.P.

U restoranima i kafićima u Rovinju te u okolnim primorskim mjestima pretežno rade ljudi iz Srbije i Republike Srpske.

Najviše ih dolazi iz Beograda, a broj radnika iz Srbije u Istri povećava se iz godine u godinu te oni koji dođu raditi sezonu uglavnom su zadovoljni pa se vraćaju i iduće godine, tvrdi za N1 Srbija kuhar iz Beograda, koji radi kao šef kuhinje u jednom rovinjskom restoranu.

Beograđanin, koji je želio ostati anoniman, dobro poznaje prilike u istarskom ugostiteljstvu i proteklih je godina radio kao kuhar u Poreču, više od godinu dana radio je u Puli, a sada je u Rovinju.





‘Konobari zarade do 1500 eura plus bakšiš’

“U restoranu u Puli nije radio niti jedan Hrvat, a bilo je više od 40 zaposlenih. Samo su vlasnici lokala Hrvati, a sve ostalo su ljudi iz Beograda, Leskovca, Niša, Novog Sada… Hrvati odlaze raditi u Irsku, Njemačku i Austriju, rijetko tko je ostao ovdje. Još nisam doživio da mi netko od konobara iz kuhara kaže da je iz Rovinja”, tvrdi.

Prema njegovim riječima, vlasnici restorana u Istri za plaće samostalnih kuhara izdvajaju između 1800 i 2500 eura mjesečno, dok chefovi zarađuju od 3000 eura pa i više.

“Pomoćni radnici u kuhinji mogu zaraditi 1200-1300 eura, dok serviri imaju plaću 800-900 eura plus bakšiš koji je u prosjeku između oko 600 eura. Konobari uglavnom imaju plaću između 1000 i 1500 eura, ali kad se uračuna i bakšiš mogu zaraditi do 3000 eura mjesečno. Ako je lokal baš dobar, konobari mogu zaraditi i oko 4000 eura. Šankeri su plaćeni od 1300 do 1400 eura, a s bakšišem to bude oko 2000 eura mjesečno”, kaže ovaj kuhar, dodajući da su svi radnici prijavljeni, ali da ne dobivaju svi cijelu plaću na račun.

Beograđanka razočarana, no ne namjerava otići

Nemaju svi pozitivno iskustvo s radom na hrvatskom primorju, a jedna od njih je Beograđanka Mara, koja je sezonski posao našla u Poreču. Kaže, nije zadovoljna svojim poslodavcem. Ona se bavi animacijom, rade s djecom i odraslima, izvode različite predstave, a nerijetko obavljaju i neke sitne fizičke poslove.









No, ne planira se vraćati u Srbiju, već pronaći neki drugi posao u Poreču.

“Moja plaća je 800 eura što je neki minimalac”, rekla je i dodala da joj je osiguran solidan smještaj, tri obroka dnevno i jedan slobodan dan u tjednu. Tvrdi da su ljudi u Istri odlični i da ju nitko ne pita odakle je.

Zbog odlijeva radnika u Hrvatsku, u Srbiji ih nema za sezonu

Hotelijer iz Beograda pak svjedoči da zbog odlijeva radne snage iz Srbije oni imaju problem s nedostatkom radnika tijekom ljetne sezone.

“U Hrvatskoj mogu zaraditi dvije do tri tisuće eura, a mi ih ne možemo toliko platiti. Nekoliko kuhara mi je reklo da hrvatski ugostitelji isplaćuju po 500 eura i kada ne rade tijekom zime samo da bi ih zadržali za ljeto”.

Beograđanin Predrag je ovog ljeta posjetio Brač i kaže da je od mještana čuo da tamošnji ugostitelji teško nalaze radnike za plaću manju od 1500 eura, plus stan i hrana. Dodaje. čuo je da je i čišćenje apartmana unosan posao te da je moguće zaraditi i do 100 eura dnevno.

No, napominje, treba uzeti u obzir i da su cijene na Braču prilično visoke.

“Pivo u restoranu je oko pet eura, a u trgovini između 1,6 i dva eura. Sendvič i burgeri između pet i 12 eura, a cijena jela u restoranu od 15 do 25 eura. Doduše, otoci su skuplji od kopna”, rekao je Predrag, dodajući da je i sam razmišljao uzeti neplaćeni dopust te ostati raditi na Braču do kraja sezone.