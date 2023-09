Kuhari bježe iz Hrvatske: U ovoj zemlji im nude 2.400 eura i božićnicu

Autor: Dnevno.hr/I.J.

U Koprivničko-križevačkoj županiji, brojni poslodavci su u potrazi za 20 kuhara koji bi radili u restoranima i drugim ugostiteljskim objektima. Ovaj nedostatak kuhara primjećuju ugostitelji, osnovne škole, starački domovi, trgovački lanci i fast food objekti.

Tako koprivničko Ugostiteljstvo Zrinski trenutno traže čak pet kuhara, a nude početnu plaću od 910 eura bruto za četiri od tih radnih mjesta, piše Danica.

Nitko se nije javio na natječaj

Trgovački lanac KTC također traži kuhara i pomoćnog kuhara za svoje restorane unutar robnih centara. Osim toga, osnovne škole u Kloštru Podravskom, Svetom Ivanu Žabnu, Drnju i Đelekovcu također su u potrazi za kuharima.





Opća bolnica u Koprivnici također je imala potrebu za VKV kuharom, no dio natječaja iz srpnja poništen je jer se na njega nije nitko prijavio. Očekuje se novi natječaj na kojem će ponovno tražiti jednog kuhara za rad na neodređeno.

Više kuhara traži i lanac restorana Food avenue, koji svoje podružnice ima u shopping centrima u Zagrebu i drugim mjestima. Oni traže više kuhara za rad u smjenama od 6 do 14 i od 11 do 19 sati. Osnovna plaća za ove pozicije kreće se u rasponu od 836 do 915 eura neto, uz dodatke za rad nedjeljom i blagdanima.

Nude besplatni smještaj

Domaćim ugostiteljima najveći su problem inozemni poslodavci koji sad traže iskusne kuhare za rad na austrijskim skijalištima tijekom nadolazeće zimske sezone.

Poslodavci u Austriji nude plaće od 2.000 do 2.400 eura neto, uz božićnicu i naknadu za godišnji odmor, uz besplatni smještaj i prehranu. Posao može biti sezonskog ili stalnog karaktera. Potrebno je radno iskustvo i znanje njemačkog ili engleskog jezika.