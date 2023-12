Krenula sezonska sniženja, na ovo obvezno pripazite: ‘Jedna stvar se dosta često događa’

Autor: Milan Dalmacija

Počela su tradicionalna sezonska sniženja. Nakon blagdanske groznice u kojoj su Hrvati potrošili rekordnih 2,65 milijardi eura, oni koji su ostali plićeg džepa moći će si priuštiti jeftinije proizvode sve do kraja veljače.

Predsjednik Novog sindikata, Mario Iveković drži kako se radi uglavnom o sniženjima roba koje nisu nužno potrebne, pa tako sniženja ne bi trebala u većoj mjeri potaknuti potrošnju ili zadržati njenu visoku razinu iz prosinca.

“S aspekta čovjeka koji živi na minimalcu, mislim da neki veliki utjecaj nema, osim da tu i tamo omogući da nešto kupe. To je više s aspekta trgovaca i proizvođača da se riješe zaliha robe koja je izašla iz sezone. Najbolji način da se poveća potrošačka moć je povećanje minimalne plaće i povećanje plaće općenito. Žalosno je što te popuste koriste oni koji ih ustvari ne trebaju”, ustvrdio je Iveković.

Praćenje cijena

No, popusti dobro dođu svima. Kupcima da uzmu proizvode koje inače ne uzimaju po nižim cijenama, a trgovcima da jo malo napune blagajne. Pritom se oni koriste raznim trikovima kojima mogu prevariti kupce ili ih barem navesti da se osjećaju prevareno.

“Jedna stvar koja se dosta često događa i koja je za prijavu Državnom inspektoratu jest da trgovci, kad nisu sniženja, oglase akciju, rasprodaju ili popust i, primjerice, prodaju proizvod za 12 eura, a kad provjerite koja je bila cijena u zadnjih 30 dana, ispadne da je bila recimo 10,50 eura. To se ne bi smjelo događati”, istaknula je tajnica Razvojne organizacije zaštite potrošača (ROZP) i predsjednica udruge Varaždinski potrošač, Sanja Keretić.

Naglasila je da kupci trebaju voditi računa o tome odgovaraju li cijene na proizvodima istaknutom postotku popusta. Trgovci su naime tijekom perioda sezonskih sniženja dužni na proizvodima iskazati dvije cijene. Jedna je najniža cijena u 30 dana prije sniženja, a drugo je snižena cijena.

“Ne bi se smjelo dogoditi da je trgovac prije dva-tri tjedna imao ‘black friday’ ili bilo što drugo i da je taj proizvod prodavao po jeftinijoj cijeni, nego što to čini sada”, naglasila je Keretić.









Zamjena samo u jednom slučaju

To je samo jedan od oblika nepoštene trgovačke prakse koja se javlja na popustima. No, takve stvari najčešće primjećuju oni koji revno prate cijene i očekuju sniženja. Ovogodišnji će zimski popusti biti specifični po još jednoj stvari. Osim što su prvi kojima se plaća u eurima unutar hrvatskih granica, moglo bi doći do zbrke s cijenama. Naime, od 1. siječnja se ukida dvojno iskazivanje cijena, a trgovci su, ponavljamo, dužni na sniženim proizvodima iskazati dvije cijene. Tajnica ROZP-a upozorava da bi to moglo zbuniti ljude koji se još nisu privikli na cijene u novoj valuti.









Druga dokazana nepoštena trgovačka praksa tiče se mogućnosti zamjene ili povrata robe. Keretić ističe da trgovci u pravilu nisu dužni zamijeniti ispravne proizvode, ali često to čine kako bi privukli kupce.

“Zamjena ispravne robe nije zakonska obveza trgovca. Naravno, neki trgovci, da bi privukli kupce, koriste nadstandard u prodaji robe u smislu da dobrovoljno omogućuju potrošačima da zamijene proizvode za drugi, neki čak vraćaju novac, a neki to omogućavaju dosta dugim rokom povrata, od primjerice 30 ili čak 90 dana. Dakle, to nije zakonska obveza, nego samo dobra trgovačka praksa”, objasnila je šefica Varaždinskog potrošača te dodala da se to odnosi na proizvode koji su ispravni, ali iz nekog razloga kupcu ne odgovaraju.

Sasvim je drugačija priča, ako je proizvod oštećen, pokvaren ili ima neki drugi nedostatak. Trgovci su u tom slučaju dužni izvršiti zamjenu ili povrat novca, upozorava borkinja za prava potrošača.

“To kod potrošača izaziva veliki problem i tu nastanu nesporazumi s trgovcima. To je posebno izraženo kad krenu darivanja. Često se kupuje, a da se ne pogleda dovoljno dobro ili da se ne procijeni treba li nam to ili se kupuje za nekog člana obitelji. Treba jasno iskomunicirati prije kupnje ili provjeriti kod trgovca omogućuje li zamjenu proizvoda”, upozorila je.

Zamke online kupnje

Online kupnja također ima svoje zakonitosti. Država je propisala rok od 14 dana u kojem se kupci mogu odlučiti za povrat robe, kojeg internetske trgovine trebaju prihvatiti. Keretić ističe kako je to uvedeno zato jer kupac ne može vidjeti što je kupio, dok mu taj proizvod ne dođe na adresu. Tad se uvijek može dogoditi da nešto na proizvodu nedostaje ili da je potrgan. Ponekad se dogodi da online trgovina uzme novac, ali proizvod nikad ne stigne na adresu kupca.

“Kad se kupuje putem web-shopa, prije kupnje potrošač treba vidjeti kako i gdje može vratiti robu. Potrebno je pogledati opće uvjete, vidjeti ima li taj trgovac uopće adresu, u kojem je on gradu i gdje se može vratiti roba. Vrlo često je to toliko skriveno upravo iz razloga da potrošač ne može doći do adrese i to je onda alarm da nešto nije u redu”, istaknula je Keretić.

Pritom je naglasila da bi bilo fer od kupaca da vrate nekorištene proizvode za koje su sigurni da im ne odgovaraju ili da su oštećeni. No, čak i da nešto nije u redu, povrat proizvoda kupljenih preko društvenih mreža ili internetskih oglasnika ovisi isključivo o dobroj volji trgovca. Naime, taj dio prodaje nije reguliran nijednim propisom.

“Na robu kupljenu preko Facebooka ili društvenih mreža ne odnose se nikakvi propisi, ni o prodaji, ni o zaštiti potrošača, niti takva prodaja podliježe ikakvom nadzoru. Na Facebooku je puno lakše lažno predstaviti da netko ima verificirani web-shop i da je to službena prodaja, tako se da se vrlo lako kupci odlučuju na kupnju. Često im iskaču nekakve reklame, to im izgleda vrlo povoljno i može se dogoditi da roba ne dođe ili da dođe nešto što nisu naručili. U tom se slučaju nemaju kome obratiti za bilo kakvu reklamaciju, niti im je prodavač išta dužan napraviti”, upozorila je Keretić.

Popusti nisu uvijek isti

Uz sve navedeno, moguće je da u istoj trgovini ili trgovačkom lancu iznos popusta ne bude uvijek isti. Naime, trgovci će u prvi mah, dok potrošnja zbog blagdana još postoji, držati mala sniženja, dok će tek na kraju ponuditi nešto već popuste.

“Mi mislimo da prema potrošačima to nije fer, ali to nije niti zakonski propisano. Trgovac je taj koji odlučuje po kojem će postotku sniženja prodavati robu i koju robu će prodavati. Potrošači nam se vrlo često žale s pitanjem zašto je kod njihovog trgovca neki proizvod skuplji. Cijena proizvoda nije nigdje određena. To je zakon tržišta i trgovac sam procjenjuje kakvu klijentelu i potrošače želi i po kojoj cijeni želi nešto prodati. Sniženja traju do kraja veljače i trgovci procjenjuju da im se sada vrlo vjerojatno ne isplati staviti sve na 50 i 70 posto popusta, nego će staviti sve na 20-30 posto, pogotovo sad, kad je izbor veliki i mogu se birati boje i veličine. Kad se sve to malo rasproda i kad počne stagnirati prodaja, onda će trgovci povećati sniženja”, zaključila je Sanja Keretić.