KRALJ STREAMINGA KREĆE U BORBU PROTIV DISNEYA ZA NOVE PRETPLATNIKE: Hoćemo li sljedeće godine igrati video igre na Netflixu?

Autor: Ivana Jurišić

Netflix je već godinama neprikosnoveni kralj streaming servisa s više od 200 milijuna pretplatnika širom svijeta. Ali platforma, koja u posljednje vrijeme pokazuje usporen rast, odlučila je prebaciti fokus na novu formu zabave: video igre.

Bloomberg izvještava kako će Netflix u sljedećih godinu dana svojim pretplatnicima ponuditi uslugu igranja video igri na svojoj platformi. Video igre će se pojaviti kao novi žanr na Netflixu, na isti način kao što se sada nalaze dokumentarci i stand-up komedija. Bloomberg ne piše o specifičnostima ovog dogovora, ali napominje da Netflix ne planira dodatno naplaćivati ovaj sadržaj pretplatnicima.

Video igre možda izgledaju kao čudan odabir za Netflix, ali nakon što je Disney zabilježio rekordne brojeve pretplatnika, Netflix gleda može li učiniti igrama ono što je napravio Hollywoodu. Video igre ne samo što su posao vrijedan milijarde dolara, ali posao s njima mogao bi za Netflix biti sljedeća velika stvar, nešto što mu je u ovom trenutku i više nego potrebno.

Dok Netflixovi glavni konkurenti, Disney i Comcast’s NBCUniversal imaju brojne načine na koje mogu zaraditi novac, od prodavanja Avengers igračaka do tematskih parkova, kod Netflixa to nije slučaj. Primarna zarada za Netflix su pretplatnici. Zasad, to ide dobre i Netflix je kralj s 208 milijuna pretplatnika širom svijeta. Ali koliko dugo?

Netflix je u prva tri mjeseca svojoj obitelji dodao četiri milijuna pretplatnika, što je manje od očekivanog, pa nije nikakvo čudo da kompanija očajnički traži način kako da poveća broj pretplatnika.

Svijet video igara nije posve stran Netflixu. Kompanija je 2019. godine najavila video igru baziranu na hit seriji “Stranger Things”, a zaposlili su i Mikea Verdu kao potpredsjednika za razvijanje igara, jednog od najvećih stručnjaka u tom polju.

Iako je Netflix već nekoliko puta pokazao da zna kako privući nove pretplatnike, streaming video igara je nešto što su i druge kompanije poput Amazona i Googlea pokušale i nisu uspjele u tome. Vrijeme će pokazati hoće li Netflix uspjeti u nečemu što je za druge bilo minsko polje i hoće li uspjeti ukrasti pretplatnike Epicu i Steamu.