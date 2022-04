JER TANKATI SE MORA: Cijene goriva padaju već drugi tjedan zaredom, ali u tom pojeftinjenu skriva se jedna zanimljiva stvar

Autor: Dnevno.hr

Cijene goriva od ponoći bi ponovno trebale pasti. Neslužbeno doznajemo da bi Eurosuper 95 trebao pojeftiniti za 11, a Eurodizel za 27 i plavi Eurodizel za 27 lipa po listi. Nastavak je to pada cijena goriva nakon što je cijena nafte na svjetskim tržištima pala i drugi tjedan zaredom.

Prošli tjedan cijene benzina pale su za 35, dizela za 80 lipa. Međutim, prije dva tjedna benzin je poskupio za 61 lipu, a dizel za 1,48 kuna tako da se ni s novim pojeftinjenjem još nismo vratili na cijene od prije tada.

“Od kada je krenuo rat u Ukrajini te nekakve zajedničke putanje kretanja barela sirove nafte i cijena goriva u Hrvatskoj više ne postoji. Mi smo nekada mogli otprilike prepoznati trend iz vana, dakle kako bi barel rastao moglo se očekivati nekakav rast, kako bi barel padao moglo bi se očekivati i kod nas nekakvo pojeftinjenje i pad cijena. Međutim, s obzirom na to da je rat u Ukrajini doveo do nekakvih poprilično jakih udara na tzv. mediteransko tržište, jednostavno ta procjena više ne drži vodu. Jer ruskih derivata de facto ne kupuju se, potražnja je ostala ista i onda to ovisi o nekakvim više bih rekao špekulativnim kretanjima nego da je to realno zapravo pravo stanje stvari”, objasnio nam je Tin Bašić s portala cijenegoriva.info.

Cijena barela pada

Cijena barela na londonskom tržištu pala je prošloga tjedna 1,5 posto, na 102,78 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1 posto, na 98,26 dolara. Pad cijena drugi tjedan zaredom zahvaljuje se objavi da će članice IEA prodati 120 milijuna barela nafte iz strateških rezervi u idućih šest mjeseci. SAD, koje je već prije najavio prodaju iz rezervi, plasirat će na tržište u sklopu IEA-ine inicijative 60 milijuna barela i još 120 milijuna zasebno. Najveći svjetski potrošači nafte interveniraju jer su od početka napada Rusije na Ukrajinu krajem veljače cijene nafte snažno porasle.