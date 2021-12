KONTROVERZE, SMRTI, BOLEST I MILIJARDE! Srpski tajkun s luksuznim jahtama i skupocjenim avionima: On je gospodar srpske estradne scene

Autor: Iva Međugorac

Srpski glazbenik, osnivač i vlasnik Pink televizije i diskografske kuće City records, sve je to u jednom Željko Mitrović, Beograđanin kojega Srbi nazivaju svojim najvećim medijskim magom i jednom od najmoćnijih ljudi u ondašnjem show biznisu. U Beogradu je Mitrović završio osnovnu školu i gimnaziju te krenuo na studij prava kojega nikada nije priveo kraju. Početkom 90-ih stupio je u brak s pjevačicom Sonjom Mitrović Hani s kojom je dobio kćerku Sandru, a zatim i sina Aleksandra. Par se međutim ipak razveo, no kako su ostali u dobrim odnosima tako je Mitrović svojoj prvoj suprugi poklonio studio kojega je osnovao 1988. godine.

Ubrzo potom zaljubljuje se u svoju sadašnju suprugu Milicu, današnju direktoricu programa i muzičku urednicu Pink televizije. U ovom braku Mitrović je dobio dvije kćeri Kristinu i Andreu, a njegov uspon poljuljali su zdravstveni problemi koji su se počeli događati 2010. godine. Tada je otkriveno da boluje od rijetkog oblika anemije, odnosno od aplastične anemije, radi čega se dva mjeseca liječio u njemačkoj onkološkoj bolnici, gdje je otkriveno kako je uzrok njegova stanja stres koji je uz ostalo uzrokovan time što njegov radni dan traje i po 20 sati.

U srpskim medijima spekuliralo se pak kako se Mitrović razbolio radi korištenja opijata, a on sam jedne je prigode izjavio da mu je netko u hranu i piće sipao supstance koje su rezultirale anemijom, radi čega je angažirao osiguranje i otpustio stotinjak djelatnika koji su o njemu širili tračeve. Policiji je podnio kaznene prijave protiv niza osoba za koje je smatrao da su ga trovale. Spekuliralo se da su se na spisku osumnjičenih našli sestra njegove supruge Lola, njen suprug Zlatko Krmpotić i prvi direktor Pink SI-a Jure Zorčić. No, Lola i Zlatko protiv Mitrovića su podnijeli tužbu, a Zorčić je sve negirao navodeći da mu je televizija koju je vodio stvorila milijunska dugovaanja.

Teza o trovanju

Gostujući u emisiji kod popularnog srbijanskog voditelja Ognjena Amidžića Mitrović je ustrajao u svojoj tezi o trovanju pa je priznao kako se taj proces odvijao mjesec dana, no istina u toj priči nikada nije istjerana na vidjelo. Uz ovu burnu trakavicu, Mitrovićev obiteljski život obilježila je tragedija koju je prouzročio njegov sin Aleksandar koji je u ljeto 2013.godine pregazio 17-godišnju djevojku, radi čega je mjesec dana proveo u pritvoru.

Provlačio se Mitrović po medijima i zbog smrti Ivane Bakić Bodrožić čije je tijelo pronašao u SoBe hotela Hajat u prosincu 2014.godine. Iako je policija potvrdila da si je Ivana sama oduzela život, kroz medije se provlačila njena veza s Mitrovićem, ali i njeni statusi s društvenih mreža, u kojima je uoči smrti pisala o tužnoj i ružnoj ženi. Dan poslije smrti na Ivaninom profilu osvanuo je status na kojem je pisalo da je čovjek s kojim je sedam godina lagano ubija, vjerovalo se da se to odnosi na Mitrovića koji je teško podnio njenu smrt.

Inače se Mitrovićevo bogatstvo procijenuje na više od milijardu eura, a uz televiziju Pink, njegovo poslovno carstvo čini Pink Montenegro i Pink BiH, preko 15 satelitskih kanala i licenca za Fashion Tv za regiju, nacionalna frekvencija u Sloveniji, izdavačka kuća City records, avio-kompanija Air-pink, tvrtka El Bosco preko koje iznajmljuje jahte i filmski studio PFI, a ujedno je vlasnik vile na Senjaku i jahte El Bosco V. Mitrović je prije desetak godina djeci iz prvog braka i njihovoj majci u Noom Beogradu kupio stan od 180 m2 vrijedan milijun eura, a u Hrvatskoj je plijenio pažnju na Croatia boat showu, te se pisalo da je kupio jahtu Sunseeker Predator 108 dugačku 32 m sa šest kabina i dvije palube, vrijednu devet milijuna eura.

Upravo se radi te jahte Mitrović 2010. godine našao u središtu skandala. Kako je zaustavljena na Jadranu, a pošto Željko nije bio na njoj hrvatske vlasti su je zaplijenile radi kršenja naših carinskih propisa bi međunarodne Konvencije o privremenom uvozu pa su od Mitrovića zahtijevali da plati carinu od dva milijuna eura plus takse, kako on to nije učinio, hrvatska carinska uprava je objavila da prodaje jahtu za oko tri milijuna eura. Mitrović se s time ne miri pa se žali i na međunarodnim sudovima osporavajući odluku, no kako su Mitrovićeve žalbe odbijene tako je jahta zakonski postala vlasništvo RH, a početkom 2015. cijena jahte iznosila je 1,6 milijuna eura.

Radio pa televizija

Uz to što je pomalo kontroverzan, Srbi Mitrovića opisuju i kao humanitarca koji godinama svakog ljeta djecu iz Centra za zaštitu dojenčadi, djece i mladih iz Zvečanske vodi na more.









Svog ovog osebujnog životnog stila ne bi bilo da se Mitrović sredinom osamdesetih s Goranom Tomanovićem i Zoranom Karapandžom te Deanom Krmpotićem nije upustio u osnivanje benda Oktobar 1984. u tom je bendu Mitrović svirao bas gitaru, a nakon što je bend izdao nekoliko albuma Mitrović osniva vlastiti glazbeni studio. Početkom 90-ih Mitrović je kupio radio Pingvin, nakon toga osniva radio Pink koji je predstavljao jednu od prvih privatnih komercijalnih radio stanica na području bivše Jugoslavije. Sredinom 1994-te godine Mitrović pokreće prvu zabavnu televiziju u Srbiji – Pink, a zatim i izdavačku kuću City records koja djeluje u sastavu Pink media grupe. Televiziju zatim širi na regiju pa se u Sloveniji počinje emitirati Pink Si, a u Srbiji pak kupuje K15 televiziju koju je preimenovao u Pink 15. Mitrovićevu televiziju obilježili su reality shoowi među kojima je zasigurno najpoznatija kontroverzna Zadruga.

Inače se u Šimanovcima nalazi pravi dvorac u kojega je Mitrović uložio milijune, tamo je smješten i filmski kompleks pod nazivom PFI Studios koji se prostire na više od 40 tisuća metara četvornih, a u okviru kojega se nalazi devet studija. U koprodukciji sa PFI-jem snimljen je niz srpskih filmova, a uza sve to Mitrović stoji i iza portala Pink online.

Mitrovićevo bogatstvo procjenjuje se na više od milijardu eura, a srpski mediji prošle godine pisali su i da je vlasnik najskuplje kuće u toj zemlji.