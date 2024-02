Skoro je pala u nesvijest kada je vidjela napojnicu: Iza svega se krije potresna priča

Jedan je muškarac ostavio napojnicu od čak 10 tisuća dolara na račun od 32 dolara nakon objeda u restoranu u Michiganu. U objavi na Facebooku početkom veljače, iz Mason Jar Cafea u Benton Harboru rekli su da je mušterija ostavila veliku napojnicu nakon doručka u restoranu.

“Ja plačem, ti plačeš, svi plačemo”, piše u objavi koja je prikupila više od 3100 reakcija i preko 300 komentara. Restoran je također podijelio sliku računa, koja pokazuje da se transakcija dogodila 5. veljače. Puno ime kupca je zamagljeno, a identificiran je samo po imenu Mark.

Fotografija pokazuje da je račun iznosio 32,43 dolara. Predložena napojnica na računu bila je 5,95 do 7,44 dolara. Ali mušterija nije slijedila sugestije s računa. Iznos od 10.000 dolara upisan je kao napojnica, čime je ukupni račun iznosio 10.032,43 dolara. “U vremenu u kojem se toliko toga događa, htjeli smo ovo podijeliti i zahvaliti osobi koja je napravile nešto što mijenja život”, stoji u objavi na Facebooku.

