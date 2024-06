Konobari otkrili zbog čega im tacne ispadaju iz ruku: ‘Ponašaju se kao da su nam vlasnici’

Autor: M.D.

Konobari su postali iznimno traženi u Hrvatskoj. Vrhunac je turističke sezone, što znači da ugostitelji, napose na Jadranu i u Zagrebu imaju pune ruke posla. U popunjavanju smjena ne pomažu niti unutardržavne migracije sezonskih radnika, ali niti radnici koji pristižu iz susjednih zemalja privučeni većim plaćama.

Naime, ovog je svibnja na snagu stupio Kolektivni ugovor u ugostiteljstvu kojim je početna plaća radnika u sektorima smještaja i prehrane povećana je za prosječno 17 posto. Time se minimalna plaća u sektoru ugostiteljstva popela na 900 eura. No, kako je potražnja za radnicima velika, a ponuda mala, poslodavci će cijeniti svoje radnike i više. Mnogi govore o tome da kao konobari mogu zaraditi do 1500 eura. Kuhari mogu još i više, no koja je prava cijena njihova rada?

Iako im poslodavci sad već uobičajeno nude zajamčeni smještaj i hranu, možda bi trebali razmisliti o još nekim pogodnostima. Naime, novinari Večernjeg razgovarali su s konobarima iz Zagreba i Dalmacije te s Kvarnera te otkrili s kakvim se problemima svakodnevno susreću. Najveći dio problema uzrokuju im nepristojni gosti.

“Ljudi su se jako počeli ponašati kao da su vlasnici kafića. Znali su nam govoriti da pozovemo šefa kad ne bi dobili kavu 15 minuta, jer su bile gužve i govorili su nam kako se žure. Ljudima nije bilo jasno da šef stoji iza nas i dobro zna što i kako radimo”, rekla je jedna konobarica s Kvarnera i dodala da takve razgovore vodi barem pet puta dnevno.

A tek razmještanje stolova…

”Daj mi ono moje”, ”Dođi mala/i”, ”Ja znam gazdu” i ”Vidim da si krivo donio/ijela”, rečenice su koje izbace svakog konobara iz takta. Konobarima je jasno da i njihovi gosti mogu ponekad imati “loš dan”, ali kako kaže jedan konobar iz Senja “radiš prvo za državu, a onda za sebe i poslodavca”.

“Naravno da ih ne mogu uvijek uočiti i da me trebaju pozvati do svog stola ako im treba pomoć, konobarenje je uslužna djelatnost, ali postoji i ugodnije i pristojnije dozivanje, da samo podignu suptilno ruku ili me pogledaju, a ne dozivaju kao da sam životinja”, govori jedna konobarica iz Zagreba.









Iako im je nedavanje napojnice postala uobičajena oko koje se ne nerviraju, konobarima se digne živac kad se gosti počnu ponašati kao dizajneri interijera, pa krenu sami razmještati stolove i stolice.









“Imali smo jedan dječji rođendan, a u sklopu kafića imamo ljuljačku, trampolin i tobogan. Ljudi su na terasi prostrli veliku deku i na nju stavili igračke, a te su igračke naravno onda završile po cijelom dvorištu. Mi nismo mogli raditi, igračke su nam se saplitale, djeca su puzala po podu, donosili su nam i prljave pelene da mi to bacamo”, ispričala je konobarica s Kvarnera.

Neodlučni i plitkog džepa

Neki gosti nerado daju napojnicu, odnosno manču, tringelt ili bakšiš, ovisno u kojim dijelovima Hrvatske se nalazimo. No, ima i onih koji bi rado izbjegli plaćanje onoga što su naručili. Nekima u velikim gužvama to i uspije pa samo ustanu i odu, ali neki se teško mogu provući.

“Uvijek ima fiks ideja, ali samo im uzvratiš osmijehom i nastaviš dalje. Jedna situacija u sezoni je bila kad je gost sam pojeo cijelu platu za dvije osobe i htio platiti za jednu osobu budući da je on sam jeo”, ispričao je konobar iz Senja.

Njega i kolege također iritiraju neodlučni gosti. “Najviše me smeta kad zovu kako bi naručili, a još nisu pogledali jelovnik pa se gledamo 10 minuta. Kao da nemam pametnijeg posla nego stati za njegovim stolom dok se ne smisli”, rekao je konobar iz jednog zagrebačkog restorana.

Uz to, konobari, a naročito konobari su gotovo uvijek na meti pohotnih gostiju koji im se često i neprimjereno upucavaju. Kako bilo, u kojem god mjestu i u kojem god kafiću ili restoranu radili, konobari su složni da nimalo ne cijene nepristojne goste.