‘KONKURENCIJE PRAKTIČKI NEMAMO!’ 20 eura za gram tražene ‘robe’, no do njega nije lako doći: ‘Bere se jedan po jedan, u zoru, i to ručno’

Autor: L.B.

Najskuplji je začin na svijetu, naše mu tlo itekako odgovara, ali hrvatski uzgajivači mogu se nabrojiti na prste jedne ruke.

Naravno, riječ je o šafranu, a berba je upravo u tijeku.

Kada čuju da se gram prodaje za 20 eura, ljudi se brzo polakome, no ubrzo se i ohlade kada doznaju da je za jedan gram ovog začina potrebno ubrati od 140 do čak 180 cvjetova. I to ručno! Cvijet po cvijet, u zoru.





‘Konkurencije praktički nemamo’

U Hrvatskoj su jedini uzgajivači šafrana u dalmatinskom mjestu Žerava, javlja HRT. Oni su Goran Paleka i Zvonimir Baričević koji ove godine računaju na berbu od 30-ak tisuća cvjetova, a šafran kao začin plasiraju na zadarsko gastronomsko tržište.

“Ono šafrana što smo imali prošle godine, prve ekonomski isplative godine, sve smo riješili u Zadru, u tri restorana kod kuhara Saše Begana i Josipa Vrsaljka. Konkurencija, neka zdrava, je uvijek dobrodošla, ali mi konkurencije praktički nemamo. A ova roba stvarno ima kupce”, kaže Paleka.

Goran i Zvonimir prijatelji su još iz srednjoškolskih klupa, iz tog vremena i datira ideja o zajedničkom bavljenju poljoprivredom, a šafran je u njihovom slučaju, osim skupog začina, postao i vezivno sredstvo:

“Ušli smo u neke životne godine kada je tempo 300 kilometara na sat i da nismo krenuli u taj šafran, ja ne znam kako bismo se uopće vidjeli. Ovo te doslovno prisili. Na kraju, on je frend s mojim starim, ja čistim šafran s njegovom starom…”

‘Potpore šafran ne vide’

Međutim, nije sve uvijek bajno, pa tvrde kako bi bilo super kada bi ih Ministarstvo poljoprivrede prepoznalo kroz poticaje:

“Potpore šafran ne vide. Boduje se kao začinsko bilje, možda stepenicu iznad pašnjaka. Mislimo da bismo mogli imati potporu ako uvrstimo šafranu u neku drugu kategoriju, pa makar to bilo cvijeće“, kažu za HRT.









Potpora bi im mnogo značila. Uložili bi – kažu – sredstva prije svega u ograđivanje zemljišta i sjeme. I time nastavili pozitivnu priču o šafranu. A nastavit će ju i ovako, proizvodnjom najskupljeg začina na svijetu u Žeravi.