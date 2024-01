Konačno bi se moglo dogoditi ono što Hrvati čekaju, ali pod jednim uvjetom

Lani je u Hrvatskoj prodano ukupno 32.910 stanova i kuća. Od toga je svaka šesta nekretnina kupljena pomoću subvencioniranih kredita APN-a. Za njih je proteklog proljeća apliciralo oko 5500 građana, što znači da nekretnine kupljene po tom modelu zauzimaju 16,9 posto ukupnog broja kupoprodaja koje je objavila Porezna uprava.

U ovoj godini, pak, nije najavljen nastavak državnih subvencija. Istovremeno, radi se na programu stambene politike u Hrvatskoj, koji bi trebao postati strateški dokument unutar kojeg će biti definirani i novi modeli subvencioniranja građana pri kupnji nekretnina. Iako stručnjaci tvrde da se već vide naznake usporavanja tržišta nekretnina, prave bi se posljedice mogle osjetiti do kraja godine, pogotovo ako država po prvi put nakon dugo vremena ne odluči intervenirati, piše Lider.

Vlada je tijekom covid-krize 2020. godine odlučila otvoriti čak dva kruga subvencija APN-a. Tad se prijavilo oko 8300 građana, a s obzirom na to da je ukupan broj kupoprodaja te godine bio oko 27.200, jasno je da je svaka treća kuća ili stan kupljena pomoću APN-a. Jasno je i da je time država tada spriječila potonuće tržišta, ali i cijena. To je dovelo do toga da smo u trećem kvartalu prošle godine imali najveći prosječni godišnji rast cijena nekretnina u cijeloj Europskoj uniji – čak 10.9 posto.

Logična posljedica bi trebala biti korekcija cijena

Stoga ne čudi da je istovremeno broj kupoprodaja stanova i kuća lani smanjen za pet posto na državnoj razini te šest posto u Zagrebu. To je dovelo do povećanja ponude pa bi logična posljedica trebala biti i korekcija, odnosno ublažavanje cijena. No, one ne ovise samo o tome, već i o gospodarskom rastu i kretanju kamatnih stopa koje bi u drugoj polovici ove godine mogle pasti. Takav scenarij može poremetiti jedino država svojim intervencijama.