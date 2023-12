Kome će najviše rasti plaće od 1. siječnja: ‘Ovi građani će osjetiti najveći učinak porezne reforme’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Đurđica Mostarčić, predsjednica sekcije računovođa pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, gostovala je u emisiji Newsnight N1 televizije gdje je detaljno objasnila kako će rasti plaće od 1. siječnja iduće godine.

Mostarčić ističe da će povećanje plaća ovisiti o gradu u kojem osoba radi, s obzirom na to da većina gradova još uvijek nije objavila stope poreza koje će vrijediti od 1. siječnja 2024. Prema njezinim riječima, za plaće od 1300 eura i više, porast će varirati od 6,58 do 6,87 eura, ovisno o gradu.

Plaće će ostati nepromijenjene

“Trenutno upoznajemo sustav u kojemu imamo nižu stopu poreza – 20 posto plus prirez. U gradu Zagrebu je prirez bio 18, kad to dvoje zbrojimo dobijemo 23,6 posto, upravo je to stopa novog poreza koja će biti kao takva prihvaćena i obajvljena u Narodnim novinama. Očekuje se da će drugi gradovi napraviti isto. Recimo, u Splitu koji ima prirez 15 posto, u zbroju je to 23 posto, pa se očekuje da će to biti i nova stopa”, objašnjava Mostarčić dodajući da još 556 lokalnih jedinica treba objaviti nove stope poreza, što se očekuje u sljedećih nekoliko dana.

Što se tiče roditelja s dvoje djece, Mostarčić ističe da će plaće ostati nepromijenjene zbog povećanja osobnog odbitka. Ona također navodi da će najveći učinak porezne reforme biti vidljiv kod građana s minimalnim plaćama, ističući kako je cilj reforme pomoći onima s najnižim primanjima.

Administrativno opterećenje za poslodavce

Računovotkinja upozorava da će reforma donijeti i administrativno opterećenje za poslodavce i radnike. Posebno pravilo vrijedit će za radnike koji mijenjaju posao usred mjeseca, obvezujući ih da obavijeste oba poslodavca o bruto plaći kod prethodnog poslodavca.









Kada je riječ o napojnicama, Mostarčić ističe da će biti potrebno detaljno praćenje, s obzirom na novu mogućnost oslobođenja od poreza do iznosa od 3360 eura godišnje.

“To će sve administrativno opteretiti i poduzetnike i računovođe. Napojnice nisu za ugostitelje nego za sve one djelatnosti gdje je uobičajeno primati i davati napojnicu, kod frizeri, kozmetičari, vulkanizeri”, zaključila je Mostarčić.