Koliko smo plaćali šljive kada je Milanović bio premijer? Usporedili smo cijene, nešto je skočilo i 650 posto

Autor: Ivana Jurišić

Sjećate li se kolovoza 2014. godine? Bila je to godina kada je predsjednik Vlade bio Zoran Milanović, predsjednik države Ivo Josipović, a Hrvatska je 11. kvartal zaredom zabilježila pad BDP-a što u Europi tada nije bilo zabilježeno 60 godina. Isto tako šljive su se na tržnici prodavala, vjerovali ili ne, za samo četiri kune.

Plaće su ipak bile niže nego danas, to se mora priznati. Tako je prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za kolovoz 2014. iznosila 5.516 kuna, odnosno 732 eura, dok je u svibnju ove godine iznosila 1.133 eura, što znači da su plaće u ovih devet godina narasle 53,3 posto. Respektabilan rast, rekli bismo. Sigurno bi se i Andrej Plenković složio s tim.

A onda bismo pogledali cijene na tržnici u kolovozu 2014. godine i brzo shvatili kako taj rast nije ni blizu tako respektabilan kao što bi nas vladajući htjeli uvjeriti.





Znatna poskupljenja

Ali krenimo redom.

Grožđe se prije devet godina na tržnici moglo kupiti za 9,99 kuna, dok ćete danas za kilogram tog slatkog voća morali izdvojiti 22,53 kune (2,99 eura). Poskupljenje od samo 127 posto. Oni s dubokim novčanikom bi rekli ništa strašno.

Što se tiče lubenice, ona je 2014. išla za 3,99 kune po kilogramu, a danas ćete je kupiti za 5,20 kuna (0,69 eura) po kilogramu.

Šljive su se te godina prodavale za 4 do 6 kuna po kilogramu, dok ćete danas za to slatko voće morati izdvojiti i do 30 kuna (4 eura), što je poskupljenje od 650 posto ako gledamo cijenu od četiri kune.

Za smokve ćete danas morati izdvojiti četiri eura, kao i za šljive, a tada su se na tržnici prodavale od 10 do 20 kuna.

Jabuke su tada bile samo pet kuna, dok ćete danas za jabuku sorte idared morati platiti 9,72 kuna, odnosno 1,29 eura.









Plaćamo je kao suho zlato

Ono što nas je začudilo je to što su neke vrste povrća gotovo zadržale istu cijenu kao i prije devet godina. Tako mrkvu danas plaćamo 10.47 kuna (1,39) dok smo je prije devet godina plaćali 10 kuna.

Jedno od povrća koje nije previše poskupjelo su i tikvice. Danas ih plaćamo 1,49 eura, odnosno 11,23 kuna po kilogramu, dok smo ih tada plaćali 10 kuna po kilogramu.

Isto kao i tikvice, danas plaćamo i krastavce, koje smo u kolovozu 2014. kupovali za šest do osam kuna.









Brokula se i tada i sada plaća kao suho zlato. U ljeto 2014. kupovali smo je za 15 do 20 kuna, a danas je kupujemo za 2,99 eura, odnosno 22,53 kuna po kilogramu.

Znatno je poskupio i grah trešnjevac. Tako ga danas plaćamo 2,65 eura, odnosno 19,97 kuna, dok smo ga prije devet godina plaćali između 12 i 15 kuna.

A što o svemu misle građani?

Zagrepčanka Mira je 2014. imala 24 godine i tek je počela raditi nakon fakulteta.

“Iskreno, ja vam ne primjećujem neku razliku u kvaliteti života sada i onda. Onda sam imala plaću nešto višu od 4.000 kuna i živjela sa cimericom, dok danas imam dva puta veću plaću i imam svoju obitelj. Ni onda ni sad nisam sebi mogla priuštiti neke luksuze, već moram s popisom u trgovinu”, rekla nam je Mira.