Koliko je novca potrebno za normalan život? Toni Milun ima brojke, iznenadile su i nas

Autor: Ivana Jurišić

Koliko je novaca prosječnoj hrvatskoj obitelji potrebno za normalan život, pitanje je oko kojeg se već dulje vrijeme lome koplja. Dok neki smatraju da je za normalan život dovoljno podmititi režije, kredit za stan i auto, kupiti hranu i odjeću kao i ponekad neku sitnicu, drugi smatraju da za normalan život treba puno više.

“Želim moći koji put otići u restoran, na izlet, pa i na neko duže putovanje, a da ne moram ući u dug. Ne želim svaki put gledati što je na akciji u trgovini, želim kupiti ono što mi treba i bez dugog planiranja”, rekla nam je naša čitateljica Antonija.

S ovim pitanjem obratili smo se poznatom matematičaru Toniju Milunu koji nam je odmah rekao da su brojke brutalne i da hrvatska obitelj s obzirom na prosječne plaće teško živi.





‘Tu bi država trebala pomoći’

“Hrvatska obitelj troši 27 posto svojih primanja na hranu. Medijalna plaća u Hrvatskoj, odnosno onu koju prima 50 posto zaposlenika je oko 1.000 eura (točnije 991 euro).

Recimo da dvoje supružnika prima po 1.000 eura neto, imaju dvoje djece i troše baš 27 posto na hranu. To je mjesečno 540 eura, odnosno 18 eura dnevno za doručak, ručak i večeru. S tih 18 eura teško se mogu prehraniti. To znači da moraju kupovati akcijske proizvode, a prehrana u restoranima im je nedostižna”, objašnjava Milun.

“Cijene su u ove dvije godine u prosjeku narasle oko 20 posto, ali točno toliko su narasle i plaće”, objašnjava matematičar dodajući da to znači da imamo otprilike jednaku kupovnu moć kao i prije dvije godine.

“Ipak znam da to mnogima nije tako. Nekima se plaća uopće nije povećala, a nekima za jedva 5 ili 10 posto, što znači da im je kupovna moć pala za više od 10 posto. Njima je izuzetno teško i tu bi država trebala pomoći. Inače im preostaje jedino kupovina proizvoda na akciji i odricanja”, kaže matematičar dodajući kako je problem i brojka inflacije koja je za obitelji s manjim primanjima puno viša od onih brojki koje objavljuje Državni zavod za statistiku (DZS).

Šokirale ga norveške cijene

“Inflacija iznosi 7,3 posto, ali vidimo da su hrana i bezalkoholna pića poskupili čak 12,6 posto. To je bitno jer oni čine čak 27 posto potrošnje prosječne potrošnje u Hrvatskoj. Loše je to što oni koji imaju manja primanja troše više od 27 pošto na hranu tako da je njima inflacija veća od ovih 7,3. Još su više poskupili restorani i hoteli što je imalo posljedicu da su mnogi koji su do ove godine sebi mogli priuštiti ljetovanje, to ovog ljeta nisu bili u mogućnosti.









Meni je jako teško gledati ljude kako im standard pada, a još mi je teže kad vidim da gube nadu. Volio bih ih nekako utješiti jer uvijek vjerujem da nada za bolje sutra postoji”, smatra matematičar.

Milun kaže kako je ovo ljeto bio kod prijatelja u Norveškoj gdje su ga iznenadile jako visoke cijene u trgovinama, kafićima i restoranima.

“U prosjeku su cijene u trgovinama dvostruko skuplje nego u Hrvatskoj. Srećom postoji jeftina avionska linija iz Zagreba i tamo sam imao besplatan smještaj, a kuhali smo doma. Kava u kafićima košta u prosjeku oko pet eura, a pizza u restoranima od 25 eura na više. Napominjem da je prosječna norveška plaća od tri puta veća od hrvatske.









Vrlo visoke cijene su bile i na našoj obali, tako da moram reći da sam se nakon boravka u Norveškoj i na našoj obali ugodno iznenadio u Zagrebu. S društvom smo otišli u jedan dobar restoran, bilo nas je pet, jeli smo i pili i ukupan iznos je bio 75 eura, što je 15 eura po osobi – pravo osvježenje nakon cijena s Jadrana”, priča Milun.

U obrazovanju je ključ

Na pitanje što mogu napraviti građani koji se trenutačno svega odriču da bi im u budućnosti bilo bolje, Milun iskreno priznaje da se sada može napraviti malo toga.

“Možemo barem misliti na buduće generacije i njih bolje pripremiti tako da ih potaknemo na učenje. Za one koji se visoko obrazuju, pogotovo u matematici ili digitalnim tehnologijama već danas postoji mnoštvo odličnih poslova. Ako ih nema u Hrvatskoj, imamo otvorene granice, mogu otići raditi u Austriju, Irsku, Njemačku za zaista odlične plaće. Nekoliko mojih prijatelja radi u Irskoj i svi su jako zadovoljni, ali važno je – visoko su obrazovani. U svakom slučaju, vjerujem da je obrazovanje rješenje mnogih problema”, zaključuje matematičar.