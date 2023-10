Koliko će plaće rasti nakon 1. siječnja: Ovi bi radnici mogli najgore proći

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Od 1. siječnja stiže novi krug porezne reforme u sklopu koje se mijenja čak devet poreznih zakona. Među najzanimljivijim promjenama su one o Zakonu o porezu na dohodak koje uključuju ukidanje prireza po gradovima, ali i ostavljaju mogućnost odabira porezne stope po gradovima.

O tome koliko će plaće narasti nakon 1. siječnja govorilo se u četvrtak tijekom sjednice Gradskog vijeća u Splitu kada je gradonačelnik Ivica Puljak kazao da će smanjiti porezno opterećenje, a da će povećati porez na dohodak.





Naime, kako piše Slobodna Dalmacija, Grad Split nakon 1. siječnja neće porez na dohodak, koji je sada u Splitu 20 posto, povećati na maksimalnu stopu od 23 posto, već na 21,5 posto.

“Kad bi to preveli kao što je bilo do sada, to je kao da je prirez smanjen s 15 na 7,5 posto”, objasnio je Puljak dodajući da bi nakon 1. siječnja jedna prosječna plaća mogla narasti za oko 30 eura.

Smanjenje poreznog opterećenja

Odgovarajući na pitanje koliko će građanima Splita zaista narasti plaće nakon 1. siječnja sudski vještak za financije, predsjednik splitskog HDZ-a i donedavni direktor “Vodovoda i kanalizacije” Tomislav Šuta kaže da je premijer Andrej Plenković omogućio da veći gradovi, odnosno oni koji imaju više od 30 tisuća stanovnika, nakon ukidanja prireza nižu stopu poreza na dohodak obračunavaju u rasponu od 15 do 23 posto, a višu stopu od 25 do 34,5 posto.

“Sada Gradu Splitu ide 20 posto poreza na dohodak i 15 posto prireza, a na godišnje dohotke iznad 47.780,28 eura 30 posto poreza na dohodak i 15 posto prireza”, rekao je Šuta objasnivši da trenutnih 20 posto poreza na dohodak i prirez od 15 posto zajedno kao 23 posto poreza na dohodak.

“Prirez od 15 posto, biti će kao da je 7,5 posto. Kad se to preračuna u porez na dohodak, on će biti 21,5 posto u nižem poreznom razredu. U višem poreznom razredu je porez na dohodak od 30 posto i 15 posto prireza, preračunat u porez na dohodak 34,5 posto, a uskoro će biti 32,25 posto.

Zbog povećana osobnog odbitka sa 530,90 eura na 560 eura i smanjenja osnovice I. stupa mirovinskog osiguranja do najviše 300 eura kojeg je osigurala Vlada, osoba koja ima neto plaću 600 eura mjesečno, primati će 636,97 eura. Zbog smanjenja ukupnog poreznog opterećenja od Grada Splita, ta plaća će biti 638,47 eura, što znači da je Puljkov utjecaj u tom slučaju 1,5 euro”, objasnio je stručnjak.

Najbolje će proći oni s velikim plaćama

“Vlada je povećanjem osobnog odbitka i smanjenja osnovice I. stupa mirovinskog osiguranja do najviše 300 eura omogućila da neto plaća od 800 eura bude 818,23 eura, a Grad je omogućio povećanje od 5,03 eura na 823,26 eura.









Neto mjesečno primanje od 1.200 eura skočit će na 1.206,69 eura pod utjecajem mjere Vlade RH, a pod dodatnim utjecajem Grada na 1.219,29 eura.

Vladine mjere su neto plaće od 1.500 eura povećale na 1.506,70 eura, a mjere Grada na 1.525,14 eura”, kaže Šuta.

Sudeći prema njegovim brojkama, najbolje će proći oni koji imaju velike plaće









No, primjećujemo kako ni to još ne dolazi do povećanja od 30 eura koje je Puljak najavio. Tako će dosadašnja neto mjesečna primanja od 5.000 eura koliko primaju uprave većih privatnih tvrtki, Vlada podići na 5.035,16 eura, a Grad za dodatnih 105,63 eura na 5.140,79 eura.

S druge strane, za dohodak od imovine kod najma stanova, soba i apartmana i zakupa poslovnih prostora stanovnici Splita od Nove godine plaćat će Gradu 0,5 posto više nego sada.