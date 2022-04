KOLIKO ĆE HRVATI TROŠITI PREKO BLAGDANA? Veliko istraživanje otkrilo: sve je više siromašnih, ali i bogatih

Autor: Dnevno.hr

Podaci istraživanja koje su tijekom veljače proveli magazin Ja TRGOVAC i agencija Hendal je pokazalo da će ove godine pri kupovini namirnica za Uskrs štedjeti 66,5 posto hrvatskih građana, dok ih je lani štedjelo 54,3 posto.

Osam od deset hrvatskih građana usprkos poskupljenjima planira napraviti tradicionalni uskrsni ručak ili doručak. Ove godine se bilježi blago smanjenje njihova broja na 78,1 posto, dok je lani onih koji su poštivali tradiciju uskrsne trpeze bilo 83,2 posto, piše Ja TRGOVAC.

Prema istraživanju čak 15,5 posto građana će potrebe zadovoljiti iz vlastite proizvodnje, dok će 63,2 posto njih sve potrebno kupiti u hipemarketima i velikim trgovačkim centrima.

Na blagdanskom stolu će se najčešće naći kuhanja jaja, kod 96,7 posto građana, a vrlo su blizu po popularnosti i mladi luk s 86,2 posto te kuhana šunka s 83,8 posto. Na više od polovici stolova će se naći hren (59,2 posto). Na svakom trećem stolu biti će i pinca (34,8 posto) i orehnjača (29,7 posto).

Ona najskuplje namirnice su i najrjeđe na stolovima. Samo 22,7 posto njih će na stolu imati puricu s mlincima i pečenu janjetinu.

Velike su razlike i u svoti koju će građani potrošiti za uskrsnu trpezu. Njih 20,5 posto namjerava potrošiti 200 do 299 kuna, dok će 400 do 499 kn potrošiti 18,7 posto građana, a 300 do 399 kn njih 18,4 posto. Prošle godine je samo tri posto građana htjelo potrošiti više od 1.000 kuna, a ove godine je taj broj skočio na 6.5 posto.