KOLIKO ‘BAKŠE’ TREBA OSTAVITI KONOBARU U HRVATSKOJ? Nijemci sastavili listu iznosa napojnica u zemljama koje posjećuju: U jednoj je strogo zabranjena

Autor: D.V

Koliku napojnicu ostaviti konobaru u restoranu mnogi se pitaju nakon ručka ili kave, a da situacije bude ‘kompliciranija’ iznos varira od zemlje do zemlje. I dok se jadan manji dio potrošača buni što se novac uopće ostavlja osoblju, pošto se ‘bakša’ u pravilu ne ostavlja drugim uslužnim djelatnicima, njemački mediji savjetuju građane koliki iznos ostaviti radnicima u zemljama u kojima Nijemci rado ljetuju.

Napomenuli su da ‘tringlet’ nije obavezan te da svaki gost sam odlučuje hoće li ga uopće ostaviti, a društveno je priznato pravilo da napojnica najčešće iznosi od 5 do 10 posto napravljenog računa.

U Njemačkoj, pišu, rijetko koji gost ne ostavi napojnicu, a pojedini ugostitelji izostanak ove geste smatraju uvredom. Uobičajeno je i da se račun od 16 eura ‘zaokruži’ na 20 te ne traži povrat kusura.





Tamošnji mediji kreirali su listu o iznosima napojnica u pojedinim zemljama, na kojima se nalazi i Hrvatska, prenosi Fenix magazin.

Francuska: U restoranima i kafićima u Francuskoj napojnice su oko 10 do 15 posto napravljenog računa. “Le pourboire” se obično ostavi na stolu.

Grčka: Napojnica od oko 10 posto prikladna je u restoranima.

Italija: Ako ste zadovoljni, ostavite mali iznos u gotovini na stolu kafića. 10-15 posto od iznosa računa je razumno.

Hrvatska: U restoranima, barovima i kafićima u Hrvatskoj uobičajeno je oko 10 do 15 posto od iznosa računa. Općenito, napojnica je vrlo česta u Hrvatskoj i općenito je uobičajena praksa.

Austrija: I u Austriji je fokus na oko deset posto od računa.

Portugal: Također u Portugalu je uobičajeno oko pet do deset posto od napravljenog računa u restoranima. Ovdje je zakonom propisana minimalna satnica nešto više od tri eura. Ovaj skromni prihod turist može lako popraviti napojnicama.

Španjolska: U gastronomiji se prikladnim smatra napojnica od 10 do 15 posto. Međutim, davanje malih kovanica od dva ili pet centi je krajnje nepristojno.

Turska: U Turskoj se smatra nepristojnim ne dati napojnicu. Opet, 10 posto od potrošenog novca u restoranu je uobičajeno.

SAD: Budući da su plaće u ugostiteljstvu često vrlo niske, napojnica je nužna za uslužno osoblje. Savjetuje se da iznos napojnice bude od 15 do 20 posto od iznosa računa.

A oni koji vole izbjegavati ovu praksu, mogu navratiti u jednu od zemalja gdje se izbjegava.

Primjerice, u Japanu se ostavljanje kusura smatra uvredom, a u Kini je čak službeno zabranjeno zaokruživanje računa.

U Indiji i Tajlandu napojnice su uobičajene samo u turističkim mjestima.

I u skandinavskim zemljama rijetko se daju napojnice, a jedina iznimka je Švedska.