Koja je razlika između ostvarenih i traženih cijena nekretnina: ‘Brojke su gore nego što se misli’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Cijene kvadrata u Hrvatskoj u sljedećoj godini bi napokon mogle početi padati. Naime, u prvih devet mjeseci ove godine zabilježen je pad prometa od devet posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na promjene upozorava i Srđan Javorčić iz CIO nekretnina koji ističe kako su u Njemačkoj i Austriji stali svi projekti jer tržište očekuje osjetnu korekciju, piše Slobodna Dalmacija.

“Iako mi uvijek malo kaskamo za drugima, očigledno ni Hrvatska nije izuzeta od ovih zbivanja”, govori Javorčić.





Podaci iz lipnja govore kako su i u Hrvatskoj sve manje gradi. Tako je u razdoblju od travnja do lipnja obujam građevinskih radova bio viši za 1,9 posto što je veliki pad u odnosu na 4,6 posto koliko je zabilježeno tromjesečje ranije.

Nerealno visoko oglašene cijene

“To je neosporno. Znate, kad investitori vide da dolazi do usporavanja, a financiraju se putem banaka, u kojima kamate sada rastu, apsolutno su svjesni umanjivanja potencijala za profit. Takva odsutnost adekvatne i pozitivne ekonomske projekcije za dogledno vrijeme stvara određeni strah i neizvjesnost, što traje sve dok se ne vidi dokle će započeti pad ići i kad bi se trebao zaustaviti”, upozorava Javorčić.

Usprkos usporavanju tržišta cijene na tržištu su i dalje nerealno visoke te je razlika između oglašene i postignute cijene kvadrata 15 posto. Javorčič smatra da je razlika još i veća od toga.

“Ima jako puno nerealno visoko oglašenih cijena. Vlasnici imaju visoke prihode od najma i zbog toga nemaju potrebe prodavati. Ali kako se bude pojavljivalo sve više drugih opcija za investiranje, popraćeno padom potražnje, doći će i do korekcije cijena. Svakako, treba apelirati na lokalne samouprave i resorno ministarstvo da se ubrza ishođenje građevinskih dozvola, jer se boljom i kvalitetnijom produkcijom novih stanova automatski uravnotežuju i cijene”, govori Javorčić dodajući da su u Splitu najtraženiji dvosobni stanovi od 65 il trosobni od 80-ak kvadrata.

Korekcije na tržištu zemljišta

“Ovi na Južnim dijelovima grada, Žnjan, Bačvice, Meje, oni će uvijek imati svog kupca. Svakako, i njima će biti umanjena cijena, ali manje nego drugima. Što se tiče novogradnja, čitav proces njihove uspostave je kompliciran i traje jako dugo, tako da je teško očekivati da će njihovi kvadrati drastično korigirati. Ali usporiti zasigurno hoće”.

Cjenovni potres će se osjetiti i na tržištu zemljišta, iako će i tu korekcije biti manje ako se radi o zemljištu koje se nalazi na dobroj lokaciji.

“Ako je top zemljište, nema straha da će se lijepo prodati. Doduše, u posljednje vrijeme smo imali snažan trend kupnje nekretnina u okolici Splita, a upravo bi one mogle biti prve na udaru pada. Pogotovo zato što su već imale značajan turistički pobačaj, ove koje se iznajmljuju. Tu mislim prvenstveno na privatne kuće”, kaže.









Zakon o registru

U prvoj polovici 2024. godine Ministarstvo financija bi trebalo izraditi nacrt prijedloga Zakona o registru, nakon čega će svaki građanin dobiti imovinsku karticu s podacima o prihodima i imovini, povezanu s istim instrumentima drugih članova obitelji. Prema novom zakonu više neće biti moguće sakrivati imovinu konta djece ili supružnika, te će nerazmjer prihoda i imovine postati mnogo jasniji. Zbog svega toga neki bi se mogli odlučiti na rješavanje dijela kapitala što bi cijene mogle gurnuti prema dolje. Javorčić pak smatra da Porezna i danas ima instrumente kojima može vidjeti porijeklo vlasništva.

“To što će ubuduće sve možda biti malo transparentnije i lakše, to je samo dodatni alat. Ne vjerujem da će to puno utjecati na samo tržište”, objašnjava.

Na eventualni pad bi moglo utjecati 970 milijuna eura uloženih u trezorske zapise kao i najave da bi banke mogle povisiti kamate na oročenje.

Rekordno visoke kamate

“Po mojim saznanjima, one bi iza Nove godine mogle ići i do pet posto. Recimo u Brazilu, gdje se upravo nalazim, te kamate su sada na 12 posto. Ako se u nas dogodi išta približno, taj novac s trezorskih zapisa će se za godinu dana izvjesno transferirati u banke. U ovom zadnjem nekretninskom ludilu i boomu tržišta, ljudima se praktički nije nudila nikakva kamata, a zbog covida su se još bojali i kraha banaka. U tom okruženju se na nekretnine gledalo kako na najsigurniju investiciju. Međutim, sad se taj trend okreće. Bit će dobar prinos na oročenja u bankama pa će se građani sve više odlučivati na takav tip štednje. To će smanjiti potražnju i potaknuti korekcije cijena”, kaže.

Na pitanje hoće li se se opet ponoviti pad koji je zabilježen između 2008. i 2015. kada su prosječne cijene nekretnina u Hrvatskoj pale za nekih 25 posto, odgovara kako uvijek postoje ciklusi.

“Ono što je sigurno je da ćemo sad ući u onaj negativne putanje. Koliki će biti pad i dokle će trajati, to je pitanje svih pitanja. Poslije toga će, naravno, opet na tržište stići stabilizacija i oporavak”, zaključuje Javorčić.