KLM povećava broj letova prema Zagrebu i uvodi liniju prema Splitu

Autor: S.P.

Nizozemski nacionalni avioprijevoznik KLM s početkom travnja povećat će broj tjednih letova između Amsterdama i Zagreba te pokrenuti svoju sezonsku liniju prema splitskoj zračnoj luci.

KLM je sredinom veljače uveo svoj drugi dnevni let za Zagreb, no iako je u planu bilo da na ovoj liniji zrakoplovi prometuju dva puta dnevno svakog dana u tjednu, to se zbog niske potražnje nije dogodilo, objavio je Croatian Aviation.

Kompanija je krenula s manjim brojem duplih rotacija, no sada će ipak povećati broj tjednih letova prema zagrebačkoj zračnoj luci.

Od 5. travnja zrakoplovi će na liniji Amsterdam – Zagreb – Amsterdam prometovati čak 13 puta tjedno, a od 12. travnja dva leta dnevno trebala bi biti dostupna svih sedam dana u tjednu.

Pred Uskrs, KLM će obnoviti i svoju sezonsku liniju prema Splitu. Prvi let najavljen je za petak, 1. travnja.









Kompanija će do 10. travnja imati dva leta (ponedjeljak, 5. travnja i subota, 10. travnja.), a zatim će u razdoblju od 17. do 25. travnja prometovati dva puta tjedno, subotom i nedjeljom.

Od 26. travnja KLM planira svakodnevne operacije prema Splitu, no raspored nakon navedenog datuma svakako treba uzeti sa zadrškom s obzirom na to da će vjerojatno tek doći do redukcije objavljenog red letenja, naravno, ovisno o samom stanju bukinga na pojedinim letovima.