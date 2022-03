KIŠE NI ZA LIJEKA, VODU IZ KANALA NE MOGU KORISTITI! Prijeti li nam nestašica sočne voćke iz doline Neretve? Vremenski ekstremi donijeli probleme poljoprivrednicima

Autor: B.B.

Poljoprivrednici iz doline Neretve ove su godine u velikim problemima. Kiše nema baš kad im je najpotrebnija, a vodu iz kanala ne mogu koristiti, budući joj je porastao salinitet. Udruga proizvođača agruma i povrća “Neretvanska mladež” zbog toga je pisala ministrici poljoprivrede da hitno nešto poduzme inače ovogodišnjeg uroda jagoda neće niti biti.

Naime, u dolini Neretve ove je godine u značajnoj mjeri povećanja proizvodnja jagoda. Prema Udruzi proizvođača agruma i povrća “Neretvanska mladež”, procjenjuje se da je posađeno oko 1,5 do 2 milijuna sadnica.

Međutim, iz ove Udruge upozoravaju da je to poljoprivredna kultura koja je iznimno osjetljiva na povećanu koncentraciju soli, ponajviše natrijev klorid. No, voda u kanalima iz kojih poljoprivrednici koriste vodu je trenutno iznimno loših karakteristika, piše Agroklub.

Klimatski ekstremi nisu zaobišli ni dolinu Neretve

Također, kažu da promjena klime u obliku ekstrema, nije zaobišla ni dolinu Neretve. U periodu od listopada do prosinca prošle godine su imali više od 800 mm kiše, dok su unazad dva mjeseca imali samo jednu srednju kišu (cca 20 mm).

“Već dva mjeseca nas prati iznimno sušan period sa suhim vjetrom – burom”, dodali su.

Stoga su ministrici poljoprivrede Mariji Vučković uputili pismo u kojem od nje traže da Ministarstvo i Hrvatske vode hitno poduzmu nešto i u postojeći sustav navodnjavanja (bivšeg PIK-a Neretva) dovedu vodu koja će zadovoljiti potrebe poljoprivrednih proizvođača.

‘Jagoda je sada u fazi kada joj je voda neophodna’

“Jagoda je sada u fazi kada joj je to neophodno, a korištenje ovakve trenutne vode loše kvalitete, dovest će do zastoja u rastu i razvoju, a moguće i do sušenja biljaka”, navode u pismu.

Istaknuli su i to da izgrađeni sustav Glog nije u funkciji i prema informacijama iz Dubrovačko-neretvanske županije neće biti ni ove sezone.

Kako su napomenuli, kroz narednih sedam dana na tom području kreće i sadnja ljetnog povrća kao što su tikvice, lubenice, dinje i slično.