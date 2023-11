Kažu da Crkva puno dobiva: Evo koje puste milijune dajemo beskorisnim udrugama

Autor: Darko Petričić/7dnevno

Da se Vlada i institucije s njom povezane ponašaju kao pijani bogataši, odavno je već svima jasno, ali nikomu nije jasno kada će tom pijanstvu doći kraj i tko će odgovarati za neodgovornost, nesposobnost, nesmiljenu pljačku i neopravdano pražnjenje državnog proračuna.

Prije dva tjedna u medijima je odjeknula bomba od vijesti da je palo ključno vještačenje protiv Todorića, zbog čega bi mogao propasti cijeli slučaj desetljeća u obračunu države s najvećim hrvatskim tajkunom.





Naime, financijsko vještačenje KPMG-a – Poljska, koje je predstavljalo ključni dokaz protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i ostalih osumnjičenih, izbačeno je iz spisa.

U međuvremenu, javnosti je objavljeno priopćenje DORH-a koji se posipa pepelom i naravno nije ni za što odgovoran. Novac poreznih obveznika, i to 1,3 milijuna eura, bačen je u vjetar. I nitko za to nije kriv. To je tema koju ćemo posebno obraditi, no znaju li Hrvati kamo odlazi njihov novac i tko njime raspolaže ili tko ga pere?

Financiranje udruga

Na stranici Vlade objavljeni su podaci da je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina isplatio raznim udrugama proteklih godina 154,351.301,67 kuna. Ured za nacionalne manjine raspolagao je i isplatio znatno manji iznos, 802.800 kuna. Ured za ravnopravnost spolova isplatio je udrugama posljednjih godina 3,239.890,47 kuna i 13.500 kuna, dok je Ured za suzbijanje zloporabe droga isplatio udrugama koje se bore protiv te pošasti 9,105.744 kune. Inače, ured za udruge isplatio je 210,544.998 kuna u posljednjih nekoliko godina.

Vidljivo je da novca ima i razne udruge učinkovito sisaju državni proračun da bi od njega dobro živjele, a sve na teret proračuna i na teret hrvatskih građana. To što droge ima sve više i njezino suzbijanje nije učinkovito, to što ravnopravnosti spolova nema ni u mašti, a kamoli u stvarnosti, nitko ne istražuje, kao što se ne istražuju ni prava roditelja kojima se nezakonito, nasilno oduzimaju djeca samovoljom nekoliko osoba koje se slijepo drže pravila, a ne proučavaju svaku pojedinačnu situaciju, time se nitko u Hrvatskoj ne bavi.

Koliko zapravo novca iz hrvatskog proračuna odlazi na udruge i udrugice koje od svega jako dobro žive?









Iz podataka dostupnih na stranici Vlade, Ureda za udruge, vidljivo je da su 2022. godine prihvaćeni programi za financiranje Društva za oblikovanje održivog razvoja Zagreb, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar, Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju Zagreb, Festivala mediteranskog filma, KONTEJNER/biro suvremene umjetničke prakse (usvojena dva projekta).

Uglavnom, iz odluka Ureda za udruge za 2022. godinu prepliću se iste udruge, GONG Zagreb, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Autonomna ženska kuća Zagreb – žene protiv nasilja nad ženama Zagreb, KONTEJNER, Centar za mirovne studije Zagreb, Kuća ljudskih prava Zagreb i neizostavni Faktograf.

Ista ekipa

Iz odluke o sufinanciranju pojekata prijavljenih na javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva za 2022. godinu evidentno je da su opet financirane iste udruge uz malu izmjenu.

Iz Vladine, odnosno odluke Ureda za udruge od 12. srpnja 2023. godine o sufinanciranju projekata organizacije civilnoga društva ugovorenih u sklopu programa Europske unije i inozemnih fondova za 2023. godinu, za koje su prijave podnesene od 19. svibnja do 12. lipnja 2023. godine, vidljivo je da su financirani Centar za edukaciju i savjetovanje i istraživanje, Zagreb, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, GONG Zagreb u dva projekta, Udruga DIH Agrihrana Hrvatska, Šibenik, Kuća ljudskih prava, Hrabri telefon.

Iz Vladine, odnosno odluke Ureda za udruge od 1. kolovoza 2023. godine evidentno je da je financirana Mreža mladih Hrvatska, SOLIDARNA – zaklada za ljudska prava i solidarnost, Slagalica – zaklada za razvoj lokalne zajednice Osijek, B.a.B.e. Budi aktivna, Budi emancipiran (dva projekta), Centar za mirovne studije…









Mjesec dana poslije, objavljuje se nova odluka Vlade, ponovno Ureda za udruge, iz koje je evidentno da je u drugom krugu financirna Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Hrabri telefon Zagreb, Centar za mirovne studije Zagreb, udruga za prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba, Mreža mladih, Zadruga za etično financiranje…

Isto iz odluke Vladina Ureda za udruge od 11. rujna 2023. godine financirana je udruga KONTEJNER, Otvorena medijska grupacija, Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, Ženska soba Zagreb, Hrvatski pravni centar Zagreb, Centar za mir i nenasilje i ljudska prava Osijek, Udruga Istarsko – Ekomuzej iz Vodnjana.

Iz odluke Vladina Ureda za udruge od 19. listopada 2023. godine evidentno je da je novac ponovno dodijeljen Hrabrom telefonu, dok su u ostalom dijelu financirane udruge iz područja kulture “Kreativna Europa”.

Šakom i kapom

Poznate su aktivnosti navedenih udruga u javnosti i većina građana za njih je čula, međutim, unatoč tomu što na području Hrvatske ima mnogo udruga koje djeluju na vrlo značajnim područjima na očuvanju ljudskih prava i temeljnih sloboda, samo njih desetak neprekidno se pojavljuju kao udruge čiji su programi prihvatljivi Vladi i koje su neprekidno financirane iz državnog proračuna.

Recimo, od 2013. do 2020. godine Kuća ljudskih prava financirana je s 11,655.063 kune, Centar za mirovne studije s 42,624.246 kuna, Zelena akcija s 48,606.152 kune, Dokumenta s 26,091.199 kuna, Autonomna ženska kuća s 14,489.999 kuna, GONG s 36,139.776 kuna. I tako se godinama vrte milijunski iznosi kojima se financiraju uvijek iste udruge ili udruge koje su osnovale iste osobe.

Istovremeno, udruge koje se bave bitnim i značajnim borbama za prava malog čovjeka, čiji članovi neprekidno ukazuju na povredu prava u pravosuđu, na povredu prava od institucija, ne mogu doći ni u uži izbor za sufinanciranje, ali su zato u užem izboru za maltretiranje od istih tih institucija. Predstavlja li takvo postupanje nejednakost i diskriminaciju u odnosu na druge udruge koje nikada nisu došle u priliku da ih se financira iz državnog proračuna ili te druge udruge nisu dovoljno sposobne da apliciraju za besplatna i bespovratna financijska sredstva?

Većina građana zna za udruge s popisa o financiranju iz odluke Vladina Ureda za udruge jer se odgovorne osobe u tim udrugama često pojavljuju u medijima, imaju medijski prostor za predstavljanje svojih projekata i rada, dok druge udruge koje se isto tako bave značajnim aktivnostima nemaju mogućnosti objaviti svoje djelovanje ni na Facebooku, a kamoli u medijskom prostoru. Naime, Facebook uz djelovanje Faktografa ograniči objavljivanje onih sadržaja koji su prema njihovu mišljenju – neprihvatljivi.

Drugim riječima, veće su šanse da će sredstva iz proračuna dobiti udruge koje se bave psihološkom pomoći za kućne ljubimce ili udruge koje proučavaju utjecaj meditacije na sobno bilje nego, na primjer, udruge koje štite prava onih koje je ponizilo hrvatsko pravosuđe ili udruge koje štite ovršene građane.

Uvijek isti

Iz tablice o isplati sredstava iz državnog proračuna od 2013. do 2020. godine vidljivo je da su isplaćene 507,838.853 kune raznim udrugama. Taj niz istih udruga nastavlja se i u periodu nakon 2020. godine.

Najzorniji primjer raspolaganja bespovratnim sredstvima na lak način je i aktualni gradonačelnik Tomašević iz Možemo prije nego što je dobio najveći broj glasova za gradonačelnika Zagreba. On je preko svojih udruga uspio dobiti više od 15 milijuna kuna donacija zahvaljujući financiranju Instituta za političku ekologiju koji je osnovao kao udrugu.

U navedenoj udruzi Tomašević je ostvarivao plaću u bruto iznosu od 25.847 kuna. Većina građana bila je impresionirana “njegovom sposobnošću” da osigura novac iz raznih fondova kojima su raspolagale udruge u kojima je on bio odgovorna osoba ili s njima povezan.

U vrijeme izbora za gradonačelnika Zagreba mediji su aktivno pisali o stotinama milijuna kuna koje su razne udruge pod okriljem Tomaševića, Rade Borić i Možemo vrtjele između sebe provodeći međusobne financijske transakcije između udruga, “instituta” i zaklada. Upravo je zbog navedenog razočaranost građana velika jer su svi od Tomaševića očekivali jednaku sposobnost u obnašanju funkcije gradonačelnika Zagreba. Umjesto toga, Grad Zagreb postao je leglo štakora i smetlište.