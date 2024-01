Kažnjen još jedan domaći trgovački lanac: Pogledajte što su skrivili i koliko će morati platiti

Autor: Dnevno.hr

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) je zbog dviju teških povreda Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (ZNTP), kaznila domaći trgovački lanac Ultra Gros s 15.000,00 eura.

Ovo je treća novčana kazna koju je AZTN odredio ove godine domaćim trgovačkim lancima. Ranije su zbog povreda istog zakona kažnjene Plodine s 30.000 eura, odnosno Boso s 20.000 eura, a protiv Decentije je pokrenut postupak kako bi se utvrdilo je li koristio svoju značajnu pregovaračku snagu i pritom nametnuo nepoštenu trgovačku praksu dobavljačima.

Zbog iste je stvari kažnjen i Ultra Gros. Naime, taj je trgovački lanac iskoristio značajnu pregovaračku snagu nametanjem nepoštenih trgovačkih praksi u smislu ZNTP-a nad svojih 57 dobavljača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, s kojima je “sklopio 62 ugovora kojima je određeno pravo kupca, o trošku dobavljača, odbiti primitak isporuke i vratiti dobavljaču robu koju nije isporučio unutar dostatnog roka trajanja proizvoda, odnosno važećeg roka koji kupcu omogućava prodaju robe prije isteka roka trajanja, a da pri tome nije na jasan, mjerljiv i transparentan način ugovoreno što se smatra dostatnim odnosno važećim rokom trajanja proizvoda”. Na taj način, propustio je ugovoriti odredbu bitnu za poslovni odnos s dobavljačima, što je ocijenjeno nepoštenom trgovačkom praksom.

Imaju 4 mjeseca za plaćanje kazne

Uz to, isti je lanac “kupovao poljoprivredne i prehrambene proizvode od 37 dobavljača na osnovi ugovora koji sadrže odredbu koja obvezuje dobavljača jednom godišnje, kada ga to zatraži kupac, napraviti analizu kvalitete proizvoda i platiti trošak te analize, neovisno od njezinoga ishoda, dakle, čak i onda kada takva analiza pokaže da proizvod udovoljava ugovorenoj kvaliteti, te neovisno od redovnih analiza koje je dobavljač već prethodno proveo, a što predstavlja nepoštenu trgovačku praksu budući da je ugovorena dodatna kontrola kvalitete proizvoda na trošak dobavljača bez obzira na ishod te kontrole”, navode iz AZTN-a dodajući da je oba prekršaja Ultra Gros počinio u razdoblju od 1. ožujka 2022. do 6. rujna 2023. godine.

AZTN je Ultra Grosu odredio mjere, uvjete i rokove za otklanjanje ovih propusta. Kazna od 15.000 eura određena je s obzirom na sve okolnosti, pa i one olakotne u ovom slučaju. Propisan je i rok podmirenja kazne od četiri mjeseca nakon primitka rješenja.