Kazne su brutalne: Pogledajte što sve više nećete moći činiti u svojim stanovima

Autor: Milan Dalmacija

Pravo na vlasništvo je nepovredivo, ali dosad nije podrazumijevalo gotovo nikakve obveze. No, to bi se trebalo promijeniti donošenjem Zakona o upravljanju i održavanju zgrada koji bi na snagu trebao stupiti u prvom tromjesečju sljedeće godine.

Zakon je to koji bi konačno trebao urediti međusobne odnose suvlasnika u stambenim zgradama te ih prisiliti da ih održavaju. Poznato je da čak 90 posto građana u vlasništvu ima neku nekretninu. Unatoč tomu, brojne zgrade nisu uređene, jer se uvijek nađu suvlasnici koji iz raznih razloga odbijaju dati suglasnost za provedbu projekata, bilo da je riječ samo o uređenju fasade, obnovi nakon potresa ili energetskoj obnovi. Nesređene zemljišne knjige također kumuju relativno lošem stanju nekretnina u Hrvatskoj.





Zgrade će dobiti OIB

Kako doznaje Lider, novim zakonom će biti predviđeno da zgrade, odnosno zajednice suvlasnika, dobiju pravnu osobnost i vlastiti OIB. To se može odnositi na svaki ulaz u zgradi ili na cijelu zgradu, odnosno zemljišno-knjižnu česticu. No, kao i kod svega drugog, to je prepušteno dogovoru između suvlasnika, koji, rekli smo, ne daje uvijek rezultata.

“Na sudovima je već sada previše sudskih sporova između zgrada i suvlasnika i pojedinaca suvlasnika, mora se biti tuženik i tužitelj. Kad zgrada tuži nekoga mora se navoditi OIB svakog suvlasnika svaki put, pa ima situacija da jedan suvlasnik umre ili do jednog se ne može doći i procedure naprosto stoje. Cilj je da se u takvim situacijama navodi samo jedan OIB, onaj zajednice suvlasnika. Ista je stvar i kod dizanja kredita za obnovu zgrade. OIB koji će se navoditi je onaj zajednice suvlasnika, kao i u slučaju postavljanja električnog brojila za primjerice fotonaponsku elektranu na krovu zgrade”, objasnili su iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Dogovor je obvezan

Dakle, cilj zakona je prisiliti suvlasnike da održavaju zgrade, ali i da efikasnije donose odluke koje se tiču suživota svih stanara. S tim u vezi, bit će sniženi pragovi donošenja uvjeta. Tako će, primjerice, za obnovu zgrade biti dovoljno skupiti većinu glasova, a ne kao dosad natpolovična većina glasova svih suvlasnika ili kvalificirana većina od 80 posto.

Pasivne suvlasnike će se u procesu odlučivanja jednostavno zaobići. U slučaju da dogovora oko uređenja ili obnove objekta nema, zakon propisuje mogućnost imenovanja prinudnih predstavnika suvlasnika, ali i prinudnih upravitelja zgrada.

Jasni planovi održavanja

Upraviteljima zgrada također se mijenjaju ingerencije. Oni će biti dužni izraditi godišnje i višegodišnje planove održavanja. Uz to, morat će svake godine obići i pregledati zgradu te popisati sve nedostatke, kvarove, oštećenja i stvari koje je potrebno zamijeniti. Kako se doznaje, planovi će biti zakonski regulirani u teoriji, ali i praksi.









O tim planovima, ali i o stanju zgrade ovisit će visina pričuve. Zakonom će biti propisan i njen minimalni iznos, koji zasad ostaje na istoj razini, ali samo za posebne i ugrožene skupine građana. Ostali će plaćati pričuvu sukladno planovima održavanja koje će morati odobravati zajednice suvlasnika. Ako to ne učine, planovi se mogu korigirati. U slučaju da ni to ne urodi plodom, mijenja se upravitelj zgrade, koji potom radi novi plan.

‘Krpanje’ odlazi u povijest

Neće više biti niti mogućnosti da suvlasnici budu “sami svoji majstori”. Naime, predviđene su kazne za bilo kakve intervencije na nosivim zidovima. Ovo se neće odnositi samo na suvlasnike u zgradi, već i na tvrtke koje, recimo, rade na izmjeni ili ugradnji novih instalacija. Klima uređaji više neće smjeti “krasiti” prozore i vanjske zidove zgrada. Ali, to nije sve!

“Zabranit ćemo u potpunosti preinake na pročeljima zgrada okrenutima prema vanjskoj strani, nema zatvaranja loggia, balkona i slično. Zabranjujemo proreze na zidovima zgrada koje su starije od 1965. godine i predlažemo zakonom stvarno visoke kazne od 5000 eura, ne samo za suvlasnike, nego i za majstore i tvrtke koje za suvlasnike budu provodile takve radove”, poručili su iz Ministarstva.









Smisao tih kazni, dodaju, nije kažnjavanje već prevencija. Unatoč restrikcijama za majstore, cilj zakona je pokrenuti održavanje, a time i dodatno probuditi građevinski sektor. Uz to, vlasništvo će konačno poprimiti i dimenziju odgovornosti, s obzirom na to da je ono dosad bilo definirano samo kao pravni čin u Zakonu o obveznim odnosima, odnosno Zakonom o vlasništvu, a moguće je da će to biti i dio tzv. stambene strategije koja se očekuje u otprilike isto vrijeme. Sasvim sigurno je da že zakon pomoću u ostvarenju Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine.