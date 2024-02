Katici sjela prva mirovina i smrznula se kad je vidjela iznos: ‘Žele se riješiti nas umirovljenika’

Autor: Dnevno.hr

Prošle godine, oko 25 tisuća umirovljenika u Hrvatskoj je radilo kako bi osigurali dodatni prihod i popunili svoje budžete. Najčešće su obavljali poslove kao što su prodavači, čistači, zaštitari, dostavljači, kuhari i konobari.

Prije nekoliko godina, umirovljenicima je omogućeno da rade na pola radnog vremena i istovremeno primaju punu mirovinu. Jedna od njih je Ankica Birtić, koja radi kao osobni asistent u udruzi CeDePe za osobe s cerebralnom i dječjom paralizom.

“Nakon dugogodišnjeg radnog iskustva u Hrvatskoj lutriji, krajem kolovoza 2018. godine, otišla sam u mirovinu s mirovinom od 2470 kuna. Tada su promijenjeni zakoni koji su omogućili umirovljenicima da rade pola radnog vremena, četiri sata dnevno. Stoga sam već od 1. siječnja 2019. počela raditi u udruzi CeDePe kao osobni asistent osobama s cerebralnom i dječjom paralizom”, priča Ankica za N1.

Teško se živi

Sada prima mirovinu od 420 eura, dok za posao u CeDePe-u prima dodatnih 377 eura za pola radnog vremena: “To je taman da budete jako pažljivi, pažljivo plaćate režije i imate za jesti. Morate biti kao mađioničar”, istaknula je Ankica.

Unatoč fizičkoj sposobnosti, mirovina Ankice Birtić nije visoka zbog prijevremene mirovine. Makar je u penziju otišla samo dvije godine ranije, mirovina joj je zbog toga znatno manja. Iako je željela volontirati, odlučila je raditi za plaću kako bi preživjela. No, iako radi, njezina primanja nisu dovoljna za pristojan život.

“Rekla sam da sam to počela raditi jer sam imala želje, volje i slobodnog vremena, ali na kraju se ispostavilo da radim zbog novca. Ipak, zadovoljna sam što sam još uvijek zdrava, pokretna i sposobna raditi. No, postavljam si pitanje koliko dugo ću to moći nastaviti. Možda još nekoliko godina, ali što će biti nakon toga? Neću si moći priuštiti starački dom”, kaže.

‘Radim, a kao da sam kažnjena’

Nije zadovoljna što većina umirovljenika koji rade i prijavljeni su na pola radnog vremena, nisu dobili ništa od Vlade: Niti covid dodatke, niti energetske dodatke:

“Oni samo uzimaju u obzir koliko zarađujemo, ali ne uzimaju u obzir da smo i dalje umirovljenici. S obzirom na visinu moje mirovine, ne bih trebala plaćati zdravstvenu participaciju. Međutim, kada se uzmu u obzir i moja primanja od rada, prelazim granicu za primanje raznih pogodnosti. Zbog toga što radim dodatno, osjećam se kao da sam kažnjena. Čak i uz mirovinu i plaću, još uvijek se nalazim na rubu siromaštva, što me razočarava”, kaže gospođa Ankica.









Ova Zagrepčanka živi s majkom čija je mirovina 400 eura, a često su joj potrebni razni lijekovi. Ankica ističe kako s 420 eura ne bi mogla plaćati račune i normalno jesti svaki dan.

‘Žele nas se riješiti’

“Već pet godina sam umirovljenica i sve što si mogu priuštiti svake godine su samo nekoliko gaća i čarapa. Nemam dovoljno novca za kupnju torbice ili kaputa. O novom hladnjaku ili mobitelu da i ne razmišljam, nemam šanse za takve luksuze”.

Ankica Birtić dijeli svoje iskustvo kao primjer situacije u kojoj se mnogi umirovljenici nalaze. Mnogi rade neprijavljeno i teško dolaze do pristojnih primanja. Situacija je posebno teška za one koji ne mogu priuštiti ni osnovne potrepštine poput hrane ili plaćanja režija. Istaknula je i kako je zaposlenim umirovljenicima teško i s dodatnom plaćom, a kamoli bez nje.

“To su sve ljudi koji su radili dugi niz godina, čak i preko 36, 38 pa i 40 godina, ali nisu dobili pravednu mirovinu. Većina od 200.000 ljudi koji su blokirani su zapravo umirovljenici koji su se našli u situaciji da biraju između osnovnih potreba poput hrane ili plaćanja računa. Ako se dogodi nešto nepredviđeno, poput ozljede, primjerice slomljene noge, ne možeš si priuštiti putovanje do liječnika javnim prijevozom, već moraš platiti taksi. Svi ti dodatni troškovi se gomilaju i mogu dovesti do financijskih problema i ovrhe. Izgleda kao da netko želi da se riješi nas umirovljenika što prije”, zaključila je tužno.