KAMP KOVAČINE Nitko neće ostati zakinut, tečajevi ronjenja za gluhe osobe

Autor: Sanja Plješa

Povodom Dana planeta Zemlje, koji se tradicionalno obilježava 22. travnja, u sklopu specijala Energreen 2021, koji 23. travnja izlazi uz tiskano izdanje tjednika 7dnevno, objavljujemo niz članaka iz kojih se može iščitati važnost zaštite okoliša odnosno poduzimanja aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, sprječavanje nastanka šteta, smanjivanje i otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete.

Kamp Kovačine smješten je na prekrasnom poluotoku, zakriven krošnjama borova i maslina te okružen morem, samo nekoliko koraka od primorskog grada Cresa.

Prostire se na 27 hektara, te je zaista idealno mjesto za provesti odmor za sve istinske ljubitelje prirode.

U kampu Kovačine možete iskusiti svu slobodu i rustikalnost života na otoku dok pritom ne morate žrtvovati svoj komfor. Kamp nudi raznovrsni smještaj, poput parcela ili mobilnih kućica. Sa ukupno 950 parcela, kamp Kovačine raspolaže sa dovoljno prostora za sve želje gostiju.

Bivajući primarno tekstilni kamp, 700 parcela kampa Kovačine pripada tekstilnom dijelu kampa, a preostalih 250 parcela kao i poseban dio plaže pripadaju FKK dijelu kampa.









Savršen za obiteljski odmor, s prekrasnom prirodom i šljunčanim plažama, kamp Kovačine udovoljava svim potrebama gostiju brinući se da njihov boravak bude što ugodniji. Najveći udio u strukturi gostiju čine gosti iz Njemačke, prate ih gosti iz Slovenije, Italije i Austrije.

Dizalice topline za pripremu potrošne vode

Kamp Kovačine je opremljen svim potrebnim sadržajima za udobnost gostiju te bogatom ponudom usluga i aktivnostima u svrhu produljenja sezone u destinaciji. Kamp raspolaže sa dječjim igralištima kao i otvorenim bazenom, fitnessom, punionicom za električna vozila, samoposlužnom autopraonicom. Nudimo različite dinamične aktivnosti, pogodne za ljubitelje adrenalina kao i za one koji su samo željni iskušati nešto novo. Od vožnje kayakom do ronjenja ili pak upoznavanja creske kulture kroz rad s vunom do ornitoloških radionica za ljubitelje prirode.









Prepoznatljive značajke kampa uključuju i tečajeve ronjenja posebno namijenjene gluhim osobama, kao i ekološki osviještene politike uprave kampa. Zbog toga je kamp nagrađen jednako kao i za sav posao koji obavlja u zaštiti prirode i podučavanju svojih gostiju da to čine.

“Ponosni smo nositelji ECOCAMPING certifikata. Ponizno cijenimo sve blagodati koje nam ustupa majka priroda, i želimo i budućim generacijama osigurati mogućnost uživanja u istima. Zato se zalažemo za veću održivost u turizmu kampiranja. Ecocamping certifikat znači promociju zaštite okoliša i očuvanja prirode, sigurnosti i kvalitete u kamping industriji. Prefiks ‘eco’ odnosi se na ‘ekologiju’ i ‘ekonomiju’ – jer okoliš i gospodarstvo idu ruku pod ruku s ECOCAMPING-om”, rekla je Karin Kučić, sales & marketing vice manager Cresanke d.d.

Svi sanitarni čvorovi koriste sunčeve kolektore i dizalice topline za pripremu potrošne vode. U kampu je instalirana i fotonaponska elektrana snage 50 kw.

Korištenje isključivo ‘zelene električne energije’

Otpadne vode se odvode u sustav javne odvodnje grada Cresa.









“Kako bi smo postali dio ECOCAMPING programa morali smo zadovoljiti niz kriterija. Potrebno je informirati goste, zaposlenike, partnere i širu javnost o projektu, te o mogućnostima njihove vlastite participacije u istom, prilikom uređivanja i projektiranja kampa potrebno je poštivati sva načela kada je u pitanju zaštita prirode i okoliša, učinkovito upotrebljavati energiju, promovirati održivu i ekološki zdravu proizvodnju energije, promicati biološku raznolikost te čistiti na ekološki prihvatljiv način”, istaknula je Karin Kučić.

Netaknuta priroda, fascinantna biološka raznolikost i rijetko viđeno bogatstvo podmorja čine otok Cres prirodnim draguljem.

“Želje i udobnost gostiju su nam na prvom mjestu, ali pritom jako pazimo na očuvanje prirodnih vrijednosti i čistoću okoliša, te smanjenju štetnog utjecaja na okoliš. Potvrda naše predanosti i našeg rada ne leži samo u nagradama Zeleni ključ, Ecocamping i Plava zastava kampa Kovačine nego i u odluci naše tvrtke da koristi isključivo ‘zelenu’ električnu energiju”, zaključila je Karin Kučić.