KAKO ZARADITI I DO 80.000 EURA GODIŠNJE: Sedam poslova koji se dobro plaćaju, a malo tko ih želi

Autor: Dnevno.hr

Kada razmišljate o dobro plaćenim poslovima u Njemačkoj, većina pomisli na liječnike, inženjere i informatičare. Ali postoje i druga zanimanja koja osiguravaju dobru zaradu, ali nisu baš popularan. Fenix magazin piše za dobivanje takvog posla nije potreban studij, ponekad čak ni iskustvo, a na nekima od njih se može zaraditi i 80 tisuća eura godišnje.

Prema istraživanju Kununua, platforme za ocjenjivanje tvrtki i poslodavaca, pogrebnici godišnje mogu zaraditi do 42.800 eura godišnje. Dobro zarađuju i mesari, do 49.200 eura godišnje – ovisno o tome gdje radite, iako mesari u Njemačkoj u prosjeku zarađuju godišnju plaću od 32.300 eura. Radnici u vučnoj službi su uvijek pri ruci u slučaju kvarova, nesreća ili pogrešno parkiranih automobila, a uz malo iskustva možete zaraditi i do 48.500 eura godišnje.

Vozači koji rade u gradskoj čistoći u prosjeku zarađuju 39.600 eura godišnje, a ako dođete do voditelje odjela u Berlinu mogli biste zaraditi do 91.300 eura godišnje.

Svećenici na početku karijere zarađuju oko 33.200 eura što možda i nije puno ta Njemačku, ali s dosta godina radnog staža mogu zaraditi i 84.000 eura godišnje.

Dobro se zarađuje ako nađete posao koji uključuje planiranje programa za linearnu televiziju, do 79.100 eura godišnje.

U ugostiteljstvu se može zaraditi i 40.000 eura godišnje, ali minimalna plaća je samo 15.800 eura. Trenutačno nedostaje radnika pa se isplati istražiti i pogledati gdje se može naći bolja plaća.