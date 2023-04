KAKO SU BANKE NASAMARILE HRVATSKE ŠTEDIŠE! Svakog mjeseca gubimo milijune, pogledajte što za svoj novac možete pogledati preko granice

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Građani se već dulje vrijeme žale kako su kamate na štednju rekordno niske. Prema podacima servisa Moj bankar u Hrvatskoj možete očekivati kamate između 0,01 i 1,5 posto u slučaju da poželite oročiti 10 tisuća eura na dvije godine.

Hrvatska već dulje vrijeme zaostaje po kamatama na depozite za zemljama EU, ali i zemljama regije. Kao što smo već pisali, u Srbiji su kamate na oročenja znatno viša nego što su u Hrvatskoj, čak i kada je riječ o sestrinskim bankama.

Kamate su najniže u onim najvećim bankama, dok štedno-kreditne zadruge uglavnom nude povoljnije uvjete. Ipak, izgleda kako se situacija ipak mijenja.





Erste banka diže kamate na depozite

Erste banka je izvijestila kako od 1. svibnja tekuće godine povećava kamatne stope na novougovorene depozite građana u eurima i dolarima, u prosjeku za jedan postotni bod.

Riječ je o prvom povećanju kamatnih stopa na depozite u svim valutama nakon 2009. godine, a ovisno o modelu i ročnosti štednje, nove kamatne stope kretat će se u rasponu od 0,3 do 1,5 posto, u odnosu na 0,02 do 0,1 posto, koliko one trenutačno iznose.

Nove kamatne stope primjenjivat će se i na postojeće oročene depozite od datuma sljedećeg automatskog prolongata, ako je isti ugovoren. Za modele standardne i rentne štednje, nove kamatne stope iznosit će od 0,3 posto na razdoblje štednje od jedan do 12 mjeseci, pri čemu minimalna ročnost za ove modele štednje u eurima iznosi 12 mjeseci. Za štednju u dolarima i ostalim valutama minimalna ročnost iznosi jedan mjesec za standardnu štednju, odnosno tri mjeseca za rentnu štednju. Na depozite ovih modela ročnosti od 12 do 24 mjeseca nova kamatna stopa iznosit će 1 posto, na rok do 36 mjeseci 1,3 posto te na rokove dospijeća veće od 36 mjeseci 1,5 posto.

Aktivna štednja uz premiju nosit će kamatnu stopu od 0,3 posto za razdoblje od 6 do 12 mjeseci, 1 posto za rok do 24 mjeseca te 1,3 posto za rok dospijeća od, za ovaj model maksimalnih, 36 mjeseci.

Samo Cipar ima niže kamate od Hrvatske

Iako je riječ o značajnom povećanju, Hrvatska još uvijek kaska za ostalim europskim zemljama. Prema podacima njemačkog servisa Biallo.de u Njemačkoj se kamate na oročenu štednju kreću između 2 i 3,35 posto. Najviše ćete dobiti ako štednju oročite u SBI bank, čak 3,35 posto. Švedska banka Klarna nudi kamatu od 3,21 posto, a češka J&T Direktbank ravno 3 posto.

Prema podacima Europske središnje banke (ESB) prosječne kamate na oročenja trajanja između jedne i dvije godine u Hrvatskoj su u veljači ove godine bile 0,34 posto, dok su u nama susjednoj Sloveniji bile 1,49 posto. U Njemačkoj su prosječne kamate na ista oročenja bile još i veće, čak 2,24 posto, u Italiji je ta brojka čak 2,67. U Austriji su prosječne kamate na oročenu štednju u tom istom razdoblju 2,16 posto. Podaci kažu kako od svih zemalja eurozone, jedino Cipar ima niže kamate na štednju.









Iako je Erste banka najavila dizanje kamatnih stopa na depozite, one su još uvijek daleko od onih europskih, a uz ovaj tempo dizanja pitanje je hoće li strane banke hrvatskim građanima ponuditi iste uvjete štednje kao i u svojim matičnim zemljama ili će nastaviti bilježiti rekordne zarade u našoj zemlji.