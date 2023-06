Kako preživljavaju Hrvati koji zarađuju manje od prosjeka: ‘Čak i da dignem kredit i živim na parizeru, nemam za ništa’

Gotovo da nema sjednice Vlade i konferencije za novinare na kojima se premijer Andrej Plenković ne pohvali uspjesima u svom mandatu. Plaće nisu nikad bile više, BDP raste brže od prosjeka EU… Rekli bi Hrvatska je zemlja kojom teče med i mlijeko.

U isto vrijeme podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) pokazuju kako je prosječna neto plaća za travanj bila 1.122 eura, dok je medijalna neto plaća za travanj 2023. iznosila 940 eura, što znači da je polovica zaposlenih imala manje, a polovica više od toga iznosa.

‘Idi vani, ako možeš’

“Radim neko normalno radno vrijeme od pon-pet, 8-16 i plaća mi je nešto ispod 1.000 eura i imam osjećaj da si ne mogu apsolutno ništa priuštiti. Doslovno se tresem kada idem jednom u par mjeseci u shopping za novu odjeću/obuću, makar kupujem nemarkirano i tu uvijek pokušavam šta je bolje proći”, stoji u uvodnom postu.

Redditovci su odmah potvrdili kako je normalno živjeti s tom plaćom gotovo pa nemoguće, ne dajući puno razloga za optimizam.

“Ista stvar. Platim stanarinu, režije, gorivo, hranu, higijenu i ostale osnovne potrepštine. Odjeću ne kupujem ako baš ne moram, obuću uzimam udobnu i jeftinu. Ne izlazim, nemam hobije, ne idem u restorane, ne idem kozmetičarki, a vrhove šišam sama kod kuće. Mogu podmiriti osnovne potrebe i drago mi je da se konačno ne brinem oko toga, ali sve ostalo mi je luksuz.

Ako sam ovaj mjesec kupila kontaktne leće, do idućeg mjeseca ne mogu imati veće izdatke. Ovaj mjesec sam već kratka s plaćom jer sam se razboljela, a samo su antibiotici pokriveni dopunskim osiguranjem, dok sve ostalo plaćam iz svog džepa.

Koristim mobitel star pet godina (kupljen za 700 kuna za crni petak) i molim se da ne crkne jer si drugi ne mogu priuštiti. Vozim auto star 25 godina i na izmaku snaga, a ne znam kako da si priuštim drugi, s obzirom da nemam prostora za kredit. Čak i da dignem kredit i živim na parizeru, opet neću imati prostora za tehnički, registraciju, gume, servis…

Ukratko, sa skoro 1.000 eura se da preživjeti, ali to nije život. Problem je i u našem mentalitetu gdje ne smiješ reći da ti 1.000 eura nije dovoljno jer te odmah napadnu balkanjerosi koji kažu da si razmažena osoba, da moraš šutjeti jer može biti gore, krenu nabrajati sve one ljude kojima je puno gore nego tebi… Sve iznad granice preživljavanja smatra se luksuzom, i to je velika žalost", komentirala je jedna Redditovka na što joj je netko odgovorio kako je on upravo zbog toga otišao iz Hrvatske.









“Zbog toga sam ja otišao van zemlje i vratio dugove, postao stabilan. Ima naravno prednosti i mana, ali barem mogu odvojit novce za hobije i stvari koje volim, a opet nisam toliko daleko od obitelji i prijatelja. Ako možeš otići negdje van, idi”, bio je komentar.

Nakon tri godine vratili sve dugove

“Boli me što drugi misle, 1.000 eura je premalo. Balkanski mentalitet je jadan i primitivan. Ako ti misliš da je 1.000 eura ugodna plaća, izvoli, nitko te ne tjera, ali radije ću u Njemačkoj živjeti na pašteti nego tu raditi za kikiriki”, ispričao je.

Jedan Redditovac je podijelio priču o Hrvatu koji je u poznim godina odlučio skupiti stvari i otići u inozemstvo.









“Šogor sa 50+ sa odraslom kćeri pred šest godina otišao u Irsku, s oko 3.000 eura ušteđevine i hrpom dugova u Hrvatskoj. Nikog poznatog nisu imali, on nije znao engleski, kćer je. Prve dvije godine bilo im je jako teško, dok nisu našli bolji posao u manjem mjestu. Nakon tri godine vratio sve dugove i kredite u Hrvatskoj, iznajmili si kućicu i sad im je predobro, ne moraju razmišljati hoće li novi tv razvući na 20 rata, jedino što tu idu zubaru. Potpuno im se promijenio život na bolje”, napisao je jedan komentator.

‘Uspijevam preživjeti bez fuša sa strane’

Još jedan komentator je istaknuo kako mu je muka viša od onih koji misle kako mladi ljudi ne zaslužuju plaću od 1.000 eura.

“Svaki nenadani trošak me baca u minus od kojeg se opravljam par mjeseci”, objašnjava.

Javila se i jedna pravnica kojoj se ne isplati raditi u struci.

“Ja sam pravnica, ali daleko jaču lovu tučem u restoranu. Od prava ne bih živjela definitivno. Mislim živjela bih da se ustručavam svaku kunu potrošit, a to mi se stvarno ne da”, bio je njezin komentar.

Bilo je i onih koji su rekli kako im i nije tako loše, iako im je plaća dosta niža od tisuću eura mjesečno.

“Meni je plaća 700-800 eura mjesečno i uspijevam živjeti bez nekog fuša sa strane. Sada sam si još i kupio nova vrata. Važno je izračunati koji su troškovi potrebni, a koje bi samo htio imati. Također, pazim na potrošnju struje i ostalih komunalija (imam LED lampe, štednjak na indukciju)

Idem na kavice, jednom tjedno odem van na ručak / naručim si ga, ali u isto vrijeme ne odlazim partijati u klubove. Znam kolege koji imaju plaću 1.300 eura i kažu da im nije dosta, a žive kod roditelja….

Prema komentarima vidim da sam samo anomalija”, bio je komentar.

Većina je ipak bila složna u jednom, plaće u Hrvatskoj su definitivno preniske.