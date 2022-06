KAKO NAS AGENCIJE ‘ODERU’ DO GOLE KOŽE! Posjetili smo najskuplju europsku metropolu po duplo jeftinijoj cijeni, evo kako

Autor: Ivana Jurišić

Moraju li putovanja biti skupa? Moraju, složiti će se većina kada vide cijene mnogih turističkih agencija. Samo kratka potraga po internetu otkriva da za putovanje u London za dvoje avionom za 5 dana morate isprsiti nešto manje od 10.000 kuna. I to je prije nego što vam djelatnik agencije ljubazno da papir na kojemu pišu sve one stvari koje ne idu u tu cijenu. Većina će kada to vidi samo odmahnuti glavom i reći da putovanja nisu za njih i kako samo bogataši mogu sebi priuštiti putovanje u neku europsku metropolu. Ali je li to stvarno tako?

London je već dugo na glasu kao najskuplja europska metropola. Ako i skupite novce za Beč, Pariz i Budimpeštu, za London sigurno nećete jer će vas tamo već na aerodromu oderati do kože. Odmah ću vas razuvjeriti i reći kako to nije istina i kako uz malo vlastitog planiranja možete i sami otići na putovanje poput onoga koje vam nudi agencija, ali za upola nižu cijenu.

Prije svega, zaboravite na Ryanair. Znam, znam, svi će vam reći da će vas kompanija Michaela O’Learyja najjeftinije odvesti od točke A do točke B, ali osim ako na putovanje ne idete samo s četkicom za zube, to jednostavno nije istina. Kako je Croatia Airlines samo za bogataše i one koji putuju na račun firme, na scenu stupa British Airways.





Prtljaga je besplatna!

Treba se uvijek malo poigrati datumima, ali ako odete na putovanje između 2. i 6. listopada za cijenu povratne avionske karte ćete platiti 111.27 eura ili 845 kuna. U cijenu su uključena dva komada ručne prtljage, odnosno jedna manja torba i jedan komad ručne prtljage (do 8 kg, dimenzija 55x40x23 cm), zakuska i slijetanje ravno na aerodrom Heatrow odakle podzemnom željeznicom za male novce možete otići u centar grada (a ne kao da kad putujete s Ryanairom morate trošiti dodatne novce za vlak ili autobus sa Stansteda). Prednosti se i normalni sati letova pa nećete morati u 3 sata ujutro tražiti prijevoz do aerodroma.

Jednom kada dođete u London morati ćete plaćati javni prijevoz. Za to možete koristiti svoju bez kontaktnu karticu, ali vam je s obzirom na to da putujete 5 dana najisplativije uzeti Travelcard za 7 dana koja će vas doći 38,40 funti, odnosno 350 kuna po osobi. Dodajte tu i 50 kuna koliko će vas doći put do aerodroma i nazad i imate trošak prijevoza u Londonu. Nije jeftino, ali tu kartu možete koristiti za mnoge skupe atrakcije u Londonu tako da kad kupite dvije, jednu dobijete besplatno.

Ručak oko 100 kuna

Sljedeća postaja je smještaj. Znate one dokumentarce s Goranom Milićom gdje uvijek pokazuje polu raspadnute sobe koje je platio barem 1.000 kuna na noć? E, pa to je stvar prošlosti. Ako želite lijepu, čistu urednu hotelsku sobu s kupaonicom modernog izgleda ne trebate ići dalje od lanaca Travelodge i Premier Inn. Premier Inn je nešto luksuzniji i uglavnom skuplji iako u ovom našem promjeru se nije pokazalo tako. Pet noćenja u Premier Inn Clapham hotelu odakle vas autobus za 15 minuta dovede do samog centra će vas doći 215.50 funti za dvoje (ili za obitelj s dvoje djece jer cijena je ista) odnosno 1,961 kunu. Da, dobro ste pročitali. Naravno, cijene se stalno mijenjaju, ali u vrijeme pisanja ovog teksta cijena je bila upravo ta.

Uglavnom, cijena za avion, hotel i javni prijevoz u Londonu za dvije osobe u prvom tjednu listopada u vlastitom aranžmanu će vas doći 4.451 kunu ili 2,225 kune po osobi što je ako pogledate na internetu dva puta jeftinije od većine agencija.

Što se tiče hrane, tu možete proći jeftino ili skupo koliko želite, ali za ručak u prosječnom pubu u Londonu poput onih iz lanca Wetherspoon računajte oko 100 kuna po osobi. Sretan put.