KAKO MINISTAR ĆORIĆ TJEŠI GRAĐANE: ‘Do 1. travnja ste mirni, ali nakon toga slijedi udar na životni standard’

Autor: Dnevno

Hrvatski građani do 1. travnja mogu mirno spavati jer će cijene biti iste one koje je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) odredila na sjednici održanoj 17. ožujka 2021. U međuvremenu, cijene plina na svjetskom tržištu su eksplodirale i građani su zabrinuti koliko će veći računi biti od 1. travnja. Da imaju itekakvih razloga za zabrinutost, govori činjenica da su poduzetnici koji plaćaju tržišnu cijenu plinu dobili i do 400 posto više račune za plin.

U međuvremenu, ministar Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić u izjavi za medije tješi građane kako u ovom trenutku ništa ne divlja što se kućanstava tiče, jer će cijena biti ista do 1. travnja.

Reforma vodno komunalnog sektora

“Do tada se ne događa ništa, nemojte insinuirati. Cijena za kućanstva je ista kao što je bila i prije nekoliko mjeseci. Od 1. travnja neće divljati, nego će doći do korekcije”, rekao je dodavši kako će korekcija sigurno utjecati na životni standard naših građanki i građana.

“Upravo zbog toga činimo sve da taj udar bude što manji. Međutim, na tu korekciju i cijeli kontekst sigurno previše ne utječe činjenica da će doći do reforme vodno komunalnog sektora zato što je prva pretpostavka spajanja vodovoda da cijena vodovodnih usluga bude održiva, odnosno priuštiva, a to znači da ni u jednom trenutku ne zadire u više od 3 posto dohotka u kućanstvima. To je bila prva pretpostavka po kojoj su se radile projekcije”, naveo je Ćorić.