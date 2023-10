Kako do mirovine od 3.000 eura? U ovoj zemlji otkrili su tajnu

Dok hrvatski umirovljenici skupljaju cente ispod kauča kako bi mogli sebi kupiti kruh i mlijeko, njemački sanjaju mirovinu od 3.000 eura s kojom će u zlatnim godinama putovati širom svijeta i uživati u šampanjcu na balkonu hotela s pet zvjezdica u hotelu u Opatiji.

Riječ o najvišoj zakonskoj mirovini u Njemačkoj, a kako piše Fenix magazin, ona nije neostvariva.





Prema podacima mirovinskog osiguranja, trenutno u Njemačkoj postoji 50 osoba koje primaju ovu iznimno visoku mirovinu, a to mogu postići i Hrvati ako dovoljno dugo žive i rade u ovoj europskoj zemlji. Ali kako to postići?

Mjesečna vrijednost mirovine po mirovinskom bodu trenutno iznosi 37,60 eura (od 2023. godine). Broj mirovinskih bodova koje dobivate ovisi o vašim prihodima. Da biste ostvarili maksimalnu mirovinu, važno je razumjeti kako se ovi bodovi računaju.

Gornja granica za mirovinu

Svatko tko zarađuje prosječnu plaću od 43.142 eura (od 2023.) dobiva jedan mirovinski bod. Međutim, postoji gornja granica, koja trenutačno iznosi 87.600 eura godišnje. To znači da za dohodak veći od tog iznosa ne moraju plaćati doprinose u mirovinski fond. Podijelivši ovaj iznos s prosječnim primanjima, dolazimo do najvećeg broja mirovinskih bodova koje možete steći u 2023. godini, a to je 2,03 boda.

Sada se može izračunati najveća mirovinu koju možete ostvariti, pretpostavljajući da zarađujete dva mirovinska boda svake godine.

S 45 godina doprinosa, izračun je sljedeći:









2 mirovinska boda x 45 godina doprinosa x 37,60 eura vrijednost mirovine = 3.384 eura mirovine mjesečno

Iako je malo vjerojatno da će osoba raditi 45 godina i svake godine dobivati maksimalan broj mirovinskih bodova, mirovina od 3.000 eura nije nedostižna. Prema podacima mirovinskog osiguranja, 50 umirovljenika koji primaju ovu visoku mirovinu uplaćivali su u mirovinski fond više od 50 godina, što znači da su radili dulje nego što je bilo potrebno.