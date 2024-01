Kakav bezobrazluk: Cijena obične vode u ovom restoranu je brutalna

Autor: Dnevno.hr

Visoke cijene mnoge su natjerale da se odreknu nekih stvari u kojima su uživali. Među njima su i odlasci u restorane. Njima su također narasli troškovi poslovanja, što ih je natjeralo da podignu cijene jela.

U poznatom njemačkom skijalištu Winterbergu nalazi se jedan poznati restoran, koji na kulinarskim stranicama i društvenim mrežama uvijek dobiva izvrsne kritike. Ima najvišu terasu u Sauerlandu, u blizini se nalaze staza za bob i biciklistički park, pogled je dobar, ambijent također. Usluga je na nivou, kao i kvaliteta hrane. No, oštre je reakcije izazvala činjenica da obična voda ondje košta 12 eura, piše Fenix-magazin.de.

I zahod košta

Ali, to nije sve. Oni koji su odlučili počastiti se ručkom ili večerom, ostali su neugodno iznenađeni time što, recimo, pola litre cole košta 7,20 eura. Porcija krumpirića stoji 8,80 eura, a uz dodatak tartufa iznos se penje na 22,80 eura. Dva decilitra kave košta 6,80 eura, a svaka dodatna šalica košta dva eura. No, odlazak na zahod nije besplatan – goste će to stajati jedan euro.

Na reakcije ljudi nadovezali su se ugostitelji. Sam vlasnik restorana rekao je da je cjelokupni jelovnik dostupan na internetu. Naglasio je da ima kvalitetno osoblje koje zaslužuje poštenu i dobru plaću.