Jurčić se okomio na vlast zbog gorućeg problema: ‘Da se vratim na staro vrijeme u Jugoslaviji’

Autor: Milan Dalmacija

Sve više domaćih poslodavaca radnu snagu pronalazi među studentima, umirovljenicima ili u inozemstvu. Prema podacima MUP-a, prošle je godine izdano 172.499 dozvola za boravak i rad stranaca u Hrvatskoj. Iz Hrvatske udruge poslodavaca upozoravaju da bi do kraja ovog desetljeća broj stranih radnika u Hrvatskoj mogao doći do pola milijuna.

S druge strane, demografi upozoravaju kako je od ulaska Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine do popisa stanovništva iz 2021. iselilo gotovo pola milijuna ljudi. Mnogi od njih su u potrazi za boljim životom ostali u drugim državama, iako ima i onih koji su se vratili i sa stečenim se iskustvima uspjeli zaposliti i započeti normalan život. Iseljeni pritom navode brojne razloge zbog kojih su otišli. Jedan od najočitijih su niske plaće, koje se osjete pogotovo u vremenima inflacije kakva je zahvatila Europu, pa i Hrvatsku u protekle dvije godine.

Prema istraživanju portala MojPosao, čak 71 posto Hrvata pri traženju posla prvo gleda plaću. Kad bi već sami mogli birati koliko će ona iznositi, u prosjeku bi to bilo 1355 eura. Prosječna plaća, prema podacima Državnog zavoda za statistiku iznosi 1208 eura. Vlada će malo popraviti brojke uvođenjem dviju uredbi o rastu koeficijenata plaća u državnim i javnim službama, kojima bi čak 244.000 zaposlenih trebalo dobiti u prosjeku 13,5 posto veće plaće.

Perspektiva u hrvatskim tvornicama

Ekonomist Ljubo Jurčić drži da je povećanje plaća s ljudske strane dobro, iako tvrdi da bi se ovim potezom val nezadovoljstva mogao prebaciti na privatni sektor. Upravo je privatni sektor u velikoj potražnji za radnicima i o njemu ovisi ukupna proizvodnja, odnosno BDP. Bivši ministar gospodarstva smatra da tu ne stojimo dobro.

“Nemamo politiku kako povećati realnu proizvodnju i to je temeljni problem Hrvatske. Najbolji način da se poveća proizvodnja je povećati ukupnu produktivnost i produktivnost po radniku. Recimo, hrvatski radnik godišnje proizvede ispod 25.000 eura, u Sloveniji radnik proizvede 37-38 tisuća godišnje, prosjek EU je oko 50.000 eura po radniku, a najrazvijenije zemlje, Njemačka i Švedska, imaju godišnje 70.000 eura po radniku. Tu počinje ekonomski rezultat”, rekao je Jurčić dodavši da ekonomskom politikom treba poticati rast proizvodnje, produktivnosti i zapošljavanja.

Kako toga nema, ne čudi da je velik broj Hrvata iselio. Njih, pak, zamjenjuje strana radna snaga. Iako Jurčić nema ništa protiv toga, jer neminovno je da su i Hrvati u inozemstvu zapravo strani radnici, smatra da se i s time pogriješilo.

“Nemam ništa protiv stranih radnika, ali sam protiv toga, jer to je ogromna dugoročna šteta za Hrvatsku, što se naši školovani ljudi iseljavaju. Da se vratim na staro vrijeme. U Jugoslaviji se isto tako iselilo 400-500 tisuća Hrvata, ali otišla je fizička radna snaga. U Jugoslaviji je 99 posto inženjera imalo perspektivu u hrvatskim tvornicama i oni su pokrenuli te hrvatske tvornice, Đuru Đakovića, Jugoturbinu, Končara, i tako dalje. To je bila industrija koja je bila blizu vrha svijeta i to je ono što mi danas još uvijek iskorištavamo”, objašnjava Jurčić.









‘Srednja ekonomija’

Istaknuo je kako se za razliku od prošlih vremena, kad je slabije kvalificirana radna snaga odlazila odavde, ona sad uvozi. Pritom je izrekao nešto što bi moglo zvučati poput nedavnih izjava HDZ-ove saborske zastupnice Danice Baričević, ali time je ilustrirao na što misli.









“Sad imamo obrnutu situaciju. Mi najškolovanije ljude, koji su budućnost svake zemlje pa tako i Hrvatske, puštamo da idu van, a uvozimo nepismenu radnu snagu kojoj je domet bicikl i snalaženje po ulici. To je jedna katastrofa za zemlju, to je antidržavna i antinacionalna politika”, poručio je.

Kaže da je to posljedica nedostatka industrijske politike, kojom bi se, kroz povećanje proizvodnosti po radniku mogle isplaćivati veće plaće i mirovine, a i država bi imala više financijske koristi. Ističe da je to “srednja ekonomija” koju bi trebala provoditi svaka država pa tako i Hrvatska, ali je, ističe, “nažalost nema”.