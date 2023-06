Jurčić otkrio kako masovni turizam na Jadranu pretvoriti u elitni: ‘Za početak se treba maknuti od ovoga’

Autor: Doris Vučić

“Kada čujete koliko te cijene rastu, to je nešto što je u svakom slučaju neprihvatljivo i moram priznati da me na neki način to i plaši. Strahujem od dugoročnih učinaka takvog porasta cijena”, izjavio je jučer ministar financija Marko Primorac, odgovarajući i na pitanje o kuglici sladoleda, koja je, čini se, ovog ljeta postala mjerna jedinica za skupoću turističke ponude na divnom plavom Jadranu. O histeriji kojoj danima svjedočimo u medijima, fotografijama bjesomučnih računa i samom sindromu masovnog turizma porazgovarali smo s ekonomistom i bivšim ministrom gospodarstva Ljubom Jurčićem, kojega ništa od navedenog baš i ne čudi.

“Cijene su malo veće što je i normalno u ovakvoj ‘stvorenoj atmosferi’. Ministar Primorac i njegovi kolege su najavili da će ova sezona biti ‘najbolja u povijesti Hrvatske’. Paralelno s time ugostitelji želje zaraditi, kao i popraviti svoj rezultat radi loše sezone 2020. godine, a da bi to učinili moraju konobare, sobare i kuhare namamiti plaćom jer radnika u Hrvatskoj nema. Da bi mogli ponuditi plaću, logično, moraju dizati cijene svojih proizvoda i usluga. To je jedan normalan slijed događaja”, pojašnjava nam Jurčić.

Cijena kuglice sladoleda o kojoj se stalno “trubi”, tvrdi, vrlo je relativna.





Nije svaki gost isti

“Ovo poskupljenje cijene kojem svjedočimo nelagodno je za goste s dohotkom od 1000 do 2000 eura. Nekome je dva eura za kuglicu sladoleda puno, nekome tri eura nije, sve ovisi o dohotku potrošača, tj. turista. Naša turistička ponuda je jednostavna pa nam dolazi srednja klasa turista iz Europe, točnije ljudi koji troše 30 do 40 eura za ručak i njima je onda skupo plaćati sladoled tri eura. Ali turist koji će po osobi dati 50 do 150 eura za ručak takvu sitnicu neće ni osjetiti”, smatra ovaj sveučilišni profesor.

Ali mi takvog gosta nemamo, ističe, jer ga našim turističkim proizvodom ni ne možemo privući. Takav gost ne spava u sobama kućne radinosti nego u resortima i hotelima s pet zvjezdica i nije mu problem platiti 1000 eura za noćenje. To su dakle gosti koji preferiraju elitni, a ne masovni turizam.

‘Srednjovjekovni’ turizam i šmekeri

A kako onda transformirati naš turizam u elitni, upitali smo Jurčića.

“Za početak se trebamo odmaknuti od koncepta noćenja po sobama u privatnom vlasništvu, što je većinski smještaj koji se nudi u Hrvatskoj. To je više srednjovjekovni turizam nego elitni… Kako bi došli do ovog drugog, morate imati infrastrukturu, dakle da u nekom hotelskom naselju možete napraviti prašumu, pustinju i sjeverni pol ako je potrebno. I onda vam dolaze ljudi koji su ‘šmekeri’ i koji su spremni platiti ručak 200 eura po osobi”, pojasnio je.

Da bi takav turizam uopće zaživio, govori, potrebno je imati jak koncept, što Hrvatska nema i teško da će osmisliti u skoro vrijeme.

Unaprijed izgubljena priča

“Mi uporno radimo na strategijama ‘ljepše, bolje, više’, a u suštini to ništa konkretno ne mijenja. Kako je ta strategija pritisnuta lošom industrijom i ljudi ne mogu zarađivati, stimulirala se ova kućna radinost što nije turistički nego socijalni proizvod pa ljudi u nas svoje sobe i garaže iznajmljuju turistima i smanjuju socijalni pritisak na Vladu. Upuštati su u visoki turizam s ovolikom količinom privatnog smještaja je unaprijed izgubljena priča”, misli bivši ministar pa procjenjuje da bi pametnom politikom taj proces preobrazbe trajao čak 10 godina, jer bi se svi noviteti morali uklopiti u kulturu, okoliš, društvo, tradiciju…









No, i s postojećim modelom razloga za preveliki pesimizam nema. Jurčić prognozira da, unatoč nekim bombastičnim napisima, sezona neće propasti.

“Ministar financija neće proći lošije radi poreza i on se ne mora brinuti, no ministar gospodarstva bi se mogao zapitati neke stvari. Dakle, promet u turizmu napravit će strani radnici koji će u stranim hotelima servirati stranu hranu stranim ljudima. Iako će se hrvatski bruto domaći proizvod pokazati kao veći, pitanje je koliko će od toga ostati Hrvatskoj. Većina toga će pripasti strancima”, upozorio je Ljubo Jurčić za kraj.