JOŠ NEMA ODLUKE O OPTUŽNICI PROTIV ŽALAC! Obrana traži da se poruke iz mobitela Josipe Rimac ne priznaju kao dokaz

Autor: Dnevno.hr

Odvjetnica Gabrijele Žalac, Jadranka Sloković, je nakon današnjeg ročišta rekla da odluka o optužnici protiv bivše ministrice danas nije donesena te da će biti donesena 28. ožujka.

Obrana traži izuzeće poruka iz mobitela Josipe Rimac.

“Optužnica danas nije potvrđena. Nije još potvrđeno izdvajanje nezakonitih dokaza. Tražili smo da se izdvoje kao nezakoniti dokazi sve one poruke koje se nalaze na mobitelu Josipe Rimac s obzirom na činjenicu da se do tih dokaza došlo temeljem ranije provedenih dokaza za koje mi tvrdimo da su nezakoniti, odnosno da svi nalazi od onih inicijalnih, kada su određene mjere protiv Rimac, pa do svih kasnijih bili nezakoniti”, rekla je Jadranka Sloković.





Dodala je da nisu dobili uvide u inicijalne naloge pa i svi kasniji mogu biti posljedica nezakonitih dokaza. Tvrdi, USKOK im nije dao naloge jer se radi o povjerljivoj dokumentaciji.

Od početka mjere su dvojbene, dodala je.

Afera Softver

Podsjetimo, optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda danas je raspravljalo o osnovanosti optužnice protiv bivše ministrice Gabrijele Žalac zbog trošenja europskog novca u aferi Softver.

Krajem prosinca prošle godine Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) podigao je optužnicu protiv bivše ministrice regionalnog razvoja i fondova EU-a Gabrijele Žalac, bivšeg ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) Tomislava Petrica te poduzetnika Marka Jukića i Mladena Šimunca, osumnjičenih da su oštetili EU i RH za više od 1,3 milijuna eura.

Žalac je optužena za zloporabu položaja i ovlasti te trgovanje utjecajem, dok su Jukić i Šimunac optuženi su za zloporabu položaja i ovlasti, a njihove tvrtke Ampelos i Micro project za poticanje na to kazneno djelo.

SMS poruke su zakonit dokaz

Sumnja se da je bivša ministrica tijekom 2017. i 2018. pokrenula postupak javne nabave informacijskog sustava u kojem je htjela osigurati povlašteni položaj suoptuženicima i njihovim tvrtkama, a optužena je i da je povećala procijenjenu vrijednost nabave te odlučila provesti pregovarački postupak nabave bez objave javnog poziva, a samo su tvrtke povezane s ministričinim pouzdanicima pozvane da dostave ponude.









Zbog tih radnji proračun EU je oštećen za najmanje milijun eura, dok je hrvatskom proračunu pričinjena šteta od gotovo 300.000 eura. Šimunac je, prema optužnici, nezakonito zaradio 2,1 milijuna kuna, Jukić nešto više od dva milijuna kuna, dok su njihove firme ostvarile nezakonitu zaradu od 3.508.628 kuna i 2.650.000 kuna.

Tužiteljica Tamara Laptoš je ranije rekla kako su prikupljene SMS poruke zakonit dokaz u slučaju bivše ministrice, a rekla je i kako su iz tog slučaja pokrenuti neki novi postupci.