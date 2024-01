Još malo i gotova predaja poreznih prijava: Evo tko ima pravo na kompletan povrat poreza

Autor: Dnevno.hr

Porezna uprava je na svojim internetskim stranicama objavila da građani od Nove godine do početka veljače mogu podnijeti godišnje prijave poreza na dohodak, pri čemu Porezna sada sama kroz posebni postupak obračunava za većinu zaposlenih eventualno pravo povrata ili nadoplate.

Dakle, većina građana, fizičkih osoba, oni koji stječu dohodak od nesamostalnog rada /ili drugi dohodak, odnosno zarađuje plaću u privatnom ili javnom sektoru, ne mora, kao ni lani, činiti ništa, jer u Poreznoj to čine samoinicijativno kroz institut posebnog postupka, piše Novi list.

Pojašnjenje

Za one koji su prošle godine ostvarili dohodak od nesamostalnog rada, odnosno plaće u privatnom ili javnom sektoru, Porezna će u posebnom postupku utvrditi razliku za povrat ili uplatu. Oni koji moraju ili pak žele prijaviti porez na dohodak za 2023. mogu to učiniti do 29. veljače, pri čemu ne moraju dolaziti u Poreznu upravu, nego sve mogu obaviti preko obrazaca i preko weba, pojašnjava Porezna uprava na svojim internetskim stranicama.

No, oni koji žele mogu dopuniti informacije u dijelu u kojem misle da ih Porezna nema, odnosno podnijeti zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku kako bi si eventualno povećali šanse za povrat. Mogu to dakle učiniti tijekom siječnja i veljače, s tim da je godina prijestupna, pa u veljači imaju i jedan dan “ekstra”.

Lani je npr. Porezna po posebnom postupku izračunala povrat ili obvezu za 750.000 građana, a u više od 90 posto obrađenih prijava utvrđena je razlika za povrat poreza. Građanima je tako do kraja svibnja bilo isplaćeno 250,4 milijuna eura, a polovina tog iznosa isplaćena je mladima do 30 godina.

Naime, oni su u najboljem položaju po pitanju olakšica, s obzirom na to da je mladima do 25 godina zajamčen povrat cijelog iznosa poreza na dohodak koji su platili godinu ranije, dok će mladima od 26 do 30 godina polovina lani obračunatog poreza biti vraćena.

I ove godine povrati bi trebali krenuti već u svibnju, po istom principu. No, ima tu još detalja. Na stranicama Porezne objavili su tko obvezno mora podnijeti poreznu prijavu (tijekom prva dva mjeseca ove, a za prošlu godinu).