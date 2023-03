JOŠ JEDNA VELIKA I MOĆNA BANKA PRED KOLAPSOM! Klijenti su joj svjetski bogataši. ‘Mislili su da imaju tjedne, a ne dane’

Autor: Dnevno.hr

Nakon pada Silvergate i Sillicon Valley Bank još jedna američka banka nalazi se na korak bliže provaliji. Riječ je o najvažnijoj banci na Wall Streetu, First Republic čije dionice su u ponedjeljak pale za 47 posto, što je pad od gotovo 90 posto od zatvaranja 8. ožujka, dana kada su problemi banke Silicon Valley Bank potaknuli financijsku paniku, piše NY Times.

Prošlog četvrtka su neka od najvećih imena na Wall Streetu prikupila 30 milijardi dolara za spašavanje banke First Republic, nadajući se da će spriječiti navalu štediša. No čini se da plan nije uspio, jer nisu uspjeli uvjeriti štediše da ostanu uz banku.

Donedavno se ova banka sa sjedištem u San Franciscu mogla pohvaliti depozitima od 176 milijardi dolara i zavidnom listom bogatih klijenata, ali sada postoji strah da je ona sljedeća u nizu.





Njujorška burza zaustavila trgovanje 11 puta

U posljednjih nekoliko dana First Republic je pokušala prodati udio u banci, što se brzo pretvorilo u pokušaje spašavanja banke, rekle su dvije osobe upućene u probleme koje ima ova banka. Od ponedjeljka poslijepodne u tijeku su razgovori s nekim kupcima, ali ako ih i bude, pregovori su tek u ranoj fazi. Najveće banke u zemlji najvjerojatnije neće ponovno glumiti spasitelja, reklo je dvoje ljudi dobro upućenih u situaciju, iako se situacija mijenja.

Situacija je postala toliko kritična u ponedjeljak, nakon što su dionice First Republic toliko pale da je Njujorška burza automatski zaustavila trgovanje 11 puta kako bi spriječila slobodni pad. Gubitak u ponedjeljak također je zadao udarac rukovoditeljima banke jer su viši čelnici i članovi uprave u nedjelju navečer bili uvjereni da banka ima dovoljno prostora i novca da prebrodi daljnje nemire.

Rukovodioci su mislili kako je First Republic imala tjedne, a ne dane, da riješi svoje probleme, bilo prikupljanjem novog kapitala ili samoprodajom, rekla je jedna osoba koja je upoznata s tim pitanjem.

Warren Buffet priskače u pomoć

Nakon kolapsa Signature i Sillicon Valley Bank, nekoliko dana poslije pale su dionice brojnih drugih banaka srednje veličine. Do ponedjeljka se većina njih oporavila, ali to nije bio slučaj sa dionicama First Republic.

Dionice First Republic su teže pogođene jer mnogi ulagači nisu sigurni mogu li bankine financije izdržati daljnju katastrofu. Glasnogovornik First Republica odbio je komentirati pad od ponedjeljka niti dati brojke o tome jesu li depoziti banke rasli ili padali. Ranije je rekao da je banka “dobro pozicionirana za upravljanje aktivnostima kratkoročnih depozita”.

Dvije osobe dobro upućene u stvar kažu kako je First Republic u posljednjih nekoliko tjedana izgubila otprilike 70 milijardi dolara u depozitima – gotovo polovicu svoje ukupne baze deponenata od kraja prošle godine.









Izgleda kako sve intervencije nisu pomogle spasiti banku i usprkos ogromnim svotama novaca, svele su se na stavljanje flastera u trenutku kada je potrebna operacija.

“Sva ova matematika trebala bi funkcionirati, ali to je igra povjerenja, a kada povjerenja nestane, nema lakog rješenja”, rekao je Srinivas Namagiri, bivši izvršni direktor Deutsche Bank.

Nedavno višestruko snižavanje rejtinga banaka, uključujući First Republic, od strane rejting agencija poput Moody’sa izazvalo je daljnji strah među ulagačima i štedišama. Dnevni naslovi o problemima koji zadese jednu ili drugu banku nastavljaju raspirivati ​​neizvjesnost u bankarskom sektoru. Također, novinski izvještaji da je Bidenova administracija razgovarala s Warrenom Buffettom, predsjednikom Berkshire Hathawaya, koji je bacio milijarde kako bi ojačao Goldman Sachs tijekom najniže razine financijske krize 2008., samo su jedan signal da bi se trenutna panika mogla pogoršati.