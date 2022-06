JOŠ DVA DANA DO POSKUPLJENJA GORIVA! ’50 kuna po litri? Moguće ako potraje rat u Ukrajini’

Premijer Andrej Plenković u nedjelju poslijepodne u Vladi je okupio ministre na izvanredan sastanak.

Tema je drastično poskupljenje cijena goriva koje nas čeka idućeg tjedna.

U ponedjeljak ujutro održat će se telefonska sjednica Vlade nakon koje će javnost obavijestiti o daljnjim koracima,





Energetski stručnjak Igor Dekanić kaže, teško da bi učinio nešto drugačije od onoga što će učiniti Vlada.

‘Vjerojatno će ići u smanjenje trošarina’

“Vjerojatno će intervenirati u onim maksimalnim granicama koje joj omogućuju proračunska sredstva. Vjerojatno će nešto smanjiti trošarina, hoće li dirati PDV ili ne – ja čak više vjerujem da neće”, rekao je u Dnevniku Nove TV.

Trošarine su ograničene pravilima EU-a, no kaže, to nije jedina realna opcija.

“Sve druge opcije bi vodile još većem zadiranju u tržišne uvjete i tržišne odnose koje, kad učinite danas, mogu vam donijeti korist za mjesec ili dva, ali veću štetu za pet ili šest mjeseci ili godinu dana”, objasnio je Dekanić.

‘Ovakvu energetsku krizu nismo vidjeli 48 godina’

Neki, pak, smatraju da Vlada ne treba uopće intervenirati nego pustiti tržište da odradi svoje.

“To opet kažu poduzetnici. Svako povećanje cijena nafte i povećanje cijena goriva dovodi do povećanja marži. Trgovcima su u interesu što veće marže, ali Vlada je odlučila intervenirati jer su sve europske vlade odlučile ipak intervenirati, nalazimo se u energetskoj krizi kakvu nismo imali 48 godina”, rekao je Dekanić. Vaučere za energente smatra opcijom u nekoj fazi socijalnih mjera.









“Ali ovakve socijalne mjere kao vaučeri, prije svega, su kratkog daha. Drugo, mogu dovesti do velike korupcije i treće – imaju vrlo ograničen tržišni doseg”, rekao je.

Gorivo 50 kuna po litri? Moguće je i to

Cijene i uz intervencije stalno rastu. Do kuda to može ići, može li gorivo doći do cijene od 50 kuna po litri?

“Ako potraje rat u Ukrajini, ako se pretvori u veliki rat, vjerojatno može i to. Cijene će rasti dok traje intenzitet borbi u Ukrajini ovakav kakav je sad. Čim počinju pregovori, cijene će krenuti dolje”, rekao je Dekanić i dodao kako su moguće i nestašice goriva, no vjeruje da će EU i Hrvatska osigurati druge dobavne pravce jer Hrvatska ima svoje naftovode i luke te može osigurati naftu s Bliskog i Srednjeg Istoka.









Naravno, drugo je pitanje po kojoj cijeni.