Jesu li muškarci spremni na pravu ljubavnu vezu s djevojkom koja radi u industriji zabave za odrasle?

Autor: Dnevno.hr

Raznovrsne erotske usluge popularne su diljem svijeta, među koje se ubrajaju: striptiz, prodaja intimnih fotografija, virtualna komunikacija putem mrežnih razgovora, prijenosi preko web-kamera i mnoge druge. Zapitali smo se što moderni muškarci misle o djevojkama koje rade u industriji zabave za odrasle. Bi li nastavili komunicirati s djevojkom u stvarnom životu da saznaju da ima iskustvo u industriji zabave za odrasle?

Nakon postavljanja tog pitanja, odlučili smo provesti anketu među muškarcima i doznali zanimljive priče o njihovim reakcijama na situacije poput ove i kako se njihov odnos s djevojkom dalje razvijao. Ovdje objavljujemo najzanimljivije odgovore, uz zadržavanje anonimnosti sudionika.

Maks, 34 godine: oženio se nekadašnjim webcam-modelom

Za one koji ne znaju što je webcam-model, to su djevojke koje prenose sadržaj preko web-kamere i komuniciraju s korisnicima iz različitih zemalja u mrežnoj čavrljaonici (tzv. chat room) te pritom sasvim dobro zarađuju. Postoje posebne mrežne stranice za prijenos sadržaja, a upravo je za jednu od njih žena ovog mladića radila. Evo što on kaže o tome:

„Tad smo već neko vrijeme hodali i planirali smo useliti u zajednički prostor. Sve je postalo ozbiljnije i počeli smo razgovarati o različitim opcijama. Onda je jednog dana spomenula da je prije radila kao model na stranici BongaCams. Pa… Naravno, ne mogu reći da sam bio oduševljen. Pomalo sam se izbezumio zbog toga, no općenito to nimalo nije utjecalo na moj stav. Tad je prolazila kroz teško razdoblje, trebao joj je novac, a prilika joj se sama ukazala. Počela je dobro zarađivati, uspjela je otplatiti svoj drugi sveučilišni studij, kupila si je automobil… Nisam niti pomišljao da bi djevojke mogle toliko zaraditi na mreži! Sad nam je odlično i drago mi je da smo zajedno.”

Antun, 28 godina: u vezi s djevojkom koja zarađuje prodajom intimnih fotografija

Još jednu zanimljivu priču ispričao nam je momak star 28 godina. Rekao nam je da je počeo hodati s djevojkom i da je tek naknadno saznao da prodaje svoje erotske fotografije preko interneta.

„Znao sam da se voli slikati gola… To je vrlo popularno sad. No, nisam imao pojma da te slike prodaje. Isprva me pogodilo to što uopće nisam znao o tome, no poslije sam postupno shvatio da uživa osjećati se poželjno i zarađivati na tome, što joj diže samopouzdanje. Nakon što smo o svemu razgovarali, kasnije smo čak odabrali dobru kameru tako da može uslikati super fotografije. Može se reći da smo sad dosegli novu razinu u našoj vezi: postoji više intime i uzajamnog razumijevanja.”

Ivan, 29 godina: ne mari za to što mu djevojka radi u industriji zabave za odrasle

Počeli smo se također pitati što muškarci koji nikad nisu bili u ovakvoj situaciji misle o tome. Kako bi reagirali da saznaju da djevojka koja im se sviđa radi ili je nekad radila u industriji zabave za odrasle? Većina mlađih muškaraca kaže da ne vidi ništa loše u tome. Ivan je, primjerice, dao naslutiti da mu to ne bi smetalo:









„Smatram da – ako ti se djevojka zaista sviđa – kompromis može biti postignut u gotovo svakoj situaciji: samo ga trebaš željeti! Vjerojatno bih prvo pokušao saznati kakav je to točno posao i zašto ga je djevojka odabrala. Na primjer, ako joj se sviđa pažnja koju dobiva, to je razumljivo. Mnoge djevojke se žele osjećati poželjno: iz tog razloga slikaju same sebe, stalno objavljuju svoje fotografije i zauzvrat dobivaju lajkove. Zašto pritom onda ne bi i zaradile? 🙂 Sjećam se da sam jednom prilikom započeo razgovor s modelom na stranici BongaCams. Rekla mi je da njezin dečko zna čime se bavi na webcam-stranici i da već dulje vrijeme hodaju. Smatram da – ako ne postoji ugroza za vezu i ako postoji potpuno povjerenje između partnera – postoji mogućnost pronalaska rješenja s kojim par može biti zadovoljan. Glavna stvar je ta da ne bi smjele postojati nesuglasice ili sumnje. Ukratko, ja vjerojatno ne bih imao ništa protiv.

Sudeći po ovim i mnogim drugim pričama možemo zaključiti da moderni muškarci ne isključuju mogućnost hodanja s djevojkom koja radi ili ima iskustvo u industriji zabave za odrasle. Štoviše, mnogi vide pozitivne aspekte toga i otvoreno govore o svojim stajalištima. Većini muškaraca laska činjenica da im je djevojka prekrasna i dovoljno zanosna da ostavi snažan dojam i privuče pozornost brojnih drugih muškaraca. Osim toga, od prednosti mnogi ističu dobru zaradu koje djevojke imaju u industriji zabave za odrasle, što im pomaže da budu financijski neovisne o muškarcima. Očigledno postoji sve manje predrasuda u društvu, a uz sve veću potražnju za zabavom za odrasle, ponuda erotskih usluga također postaje sve raznovrsnija.