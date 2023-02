JESU LI HRVATI UISTINU LIJENI? Stručnjak nam je objasnio zašto njemački radnik proizvede tri puta više od hrvatskog

Autor: Ivana Jurišić

Tri hrvatska radnika proizvedu koliko jedan njemački, objavljeno je na nedavno održanoj konferenciji Svjetske banke na kojoj se govorilo o produktivnosti u Hrvatskoj.

Iako su vijesti o produktivnosti loše, dobra je vijest kako bi dohodak hrvatskih građana mogao za manje od 15 godina doseći prosjek EU, ali prije nego što se to ostvari potrebno je napraviti puno toga.

Zbog čega je u produktivnost u Hrvatskoj loša i što možemo napraviti kako bismo je povećali pitali smo ekonomskog analitičara Damira Novotnyja.





Tromi državni sektor

Na pitanje je li hrvatski radnik stvarno tri puta manje produktivan od njemačkog, kaže kako se to ne može tako jednostavno gledati.

“Pojednostavljeno gledano, produktivnost rada je količina outputa, odnosno BDP-a koju Hrvatska proizvodi po jednom zaposlenom. Ono što treba naglasiti je produktivnost svih faktora proizvodnje, znači ne samo rada, već i svih drugih činitelja u proizvodnji, poput sirovina i tehnologije. Svi oni utječu na kreiranje novostvorene vrijednosti. Danas bez dizajna nema proizvoda, a bez uloge kreativnih ljudi se ne može zamisliti proizvodnja u niti jednom sektoru”, smatra Novotny.

Kao jedan od razloga zbog kojih je produktivnost u Hrvatskoj na niskim razinama kaže kako sporo prihvaćamo nove tehnologije.

“Ako mjerimo u robotima, Hrvatska ima neusporedivo manje novih tehnologija od zemalja u okruženju. Tako npr. Slovenija ima tri ili četiri puta više robota u proizvodnji od Hrvatske”, objašnjava.

Kao drugi razlog navodi preveliki i tromi državni sektor.

“On ima iznimno nisku razinu produktivnosti, zapošljava veliki broj ljudi koji onda proizvode iznimno malo. Pogledajte smo toplice koje su rehabilitacijski centri. Kako uglavnom rade sa HZZO-om ne mogu ostvariti dovoljno dohotka, a usprkos tome imaju veliki broj zaposlenih”, kaže analitičar koji smatra kako Hrvatska pod hitno mora otvoriti prostor za nove investicije.









“To su napravile sve zemlje istočne Europe, pa mora i Hrvatska. Bez otvaranja stranim investicijama, neće biti rasta produktivnosti”, kaže.

Digli BDP, izgubili stanovništvo

Da razgovarate s premijerom Plenkovićem, on bi vam rekao da je Hrvatska već širom otvorila vrata stranim investitorima. Znači li to da to ipak nije istina, pitamo.

“Nije točno da je Hrvatska otvorila vrata investicijama. Mi u načelu imamo otvoreno tržište, ali je u stvarnosti ono zatvoreno jer se poduzetnici na svakom koraku suočavaju s brojnim barijerama, od birokracije do kompliciranih zakona o radu. Slovenija je otkako je ušla u EU imala u prosjeku šest milijardi eura direktnih stranih ulaganja, što je nešto više od 12 posto njihovog BDP-a. Mi nismo ni blizu tog broja. Nemamo nijednu stranu ozbiljnu tvornicu kao što Slovenci imaju tvornica automobila u Novom Mestu ili tvornicu dijelova automobila u Mariboru”, ističe.









Na tvrdnje da bi dohodak hrvatskih građana mogao za manje od 15 godina doseći prosjek EU, kaže kako bi se to moglo dogoditi i ranije, ako bude volje za reforme.

“Slušam neki dan kako ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić govori kako bi se mogli malo skratiti neke procedure zbog obnove. Ja ga pitam zašto samo zbog obnove. Zašto ne bismo općenito smanjili proces dobivanja građevinske dozvole. Isto tako nedostaju nam poticaji za mala poduzeća. Europske novce uglavnom usmjeravamo prema javnim investicijama koje podižu BDP, ali nemaju dovoljno učinka na otvaranje radnih mjesta. Pogledajte sam Liku. U razdoblju između 2015. i 2020. je podigla BDP oko 20 posto, ali je u isto vrijeme izgubila 20 posto ljudi jer se nisu otvarala nova radna mjesta. Nešto se mora promijeniti”, zaključuje Novotny.