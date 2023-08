Jeste li zbog cijena smanjili potrošnju na Jadranu? Otvorena vruća tema: ‘Zadnja godina da smo tu’

Cijene u Hrvatskoj otišle su u nebo, mnogi se iz dana u dan pitaju kako će si priuštiti osnovne stvari, a onda još dođe ljeto i pitanje godišnjeg odmora koji također treba nekako platiti.

A s obzirom na cijene na Jadranu, to izgleda za mnoge postaje sve veći izazov.

Zanimljiva se rasprava povela na Redditu, jedan je korisnik otvorio temu s pitanjem 'Jeste li smanjili potrošnju tijekom godišnjeg na Jadranu?'.





“Trgovac ima pravo odrediti cijenu, a moje je pravo “bojkotirati”. Mogu si priuštiti sve kao i do sada, ali trošim manje iz principa”, rekao je i napisao da namirnice kupuje u supermarketu, a ako se zaželi hrane ‘izvana’, ode u lanac restorana brze prehrane.

“I potrošio sam manje nego dosadašnjih godina, unatoč inflaciji. Kakva je situacija kod vas? Pristajete li na visoke cijene ili ne?”, glasi pitanje.

Mnogi su ove godine preskočili ljetovanje

Zanimljivo, iz odgovora je jasno da je mnogo onih koji ove godine nisu išli na obalu.

“Nisam išao na more, došao sam svojima na selo u posjetu, u Slavoniju. Ponio sam 2100 eura za dva tjedna, ostajem još idući tjedan i ostalo mi je još 1300 eura. S tim da trošim opušteno i bez zamaranja o cijenama. Strah me uopće zamisliti kakve su cijene na Jadranu kada su ovdje u Slavoniji visoke”.

“Ja sam još jedan koji nije otišao na more. Nema smisla više”.

"Ja sam za duplo smanjio potrošnju… I na more nisam išao, ne jedem više po restoranima i duplo sam smanjio narudžbe. Ne naručujem pizzu jer je toliko poskupjela i to iz inata ne naručujem jer smatram da junk food ne smije toliko koštati".









“Ove godine zbog cijena ne idemo na Jadran”.

“Smanjio sam potrošnju tako što nisam otišao na more”, pišu korisnici koji su preskočili ljetovanje ove godine.

Ove godine sam najmanje potrošio do sada, razlog tome je da sam išao samo uživati i izležavati se na plazi i mozak na pasu od naporne godine, a drugi razlog su cijene. Od 10 dana, 4 puta sam bio u restoranu na ručku/večeri i za dvoje iskeširao min 40 e za obrok +pice. Sjeo svega koji put vise na pice navečer jer mi je bilo šteta provesti vrijeme samo u apartmanu. Sve potrepštine sam nabavljao u dućanima i kuhali većinu vremena. Nešto sitno za ponijeti na plažu i to je to. Bilo je pakleno pa nisam imao ni teka, samo tekućina . Al zaključno, smanjio sam ove godine potrošnju, najviše iz principa. Ovo je bila zadnja godina mog odmora na Jadranu. Volim naše more, ali nije isplativo. Jos jedno vrijeme kada imam frendove i smještaj dole, zaletim se, al u principu ljetovat ću vani.









‘Potrošnju sveli na minimum’

Zatim se iz odgovora razabire da je druga najbrojnija skupina onih koji su otišli na more, ali su pazili na novčanike.

“Smanjili smo broj noćenja sa 7 na 5 i ne jedemo više vani nego u apartmanu. Cuganje također, limenke iz konzuma i na terasu apartmana. Prilagodiš se, koliko para toliko muzike”.

“Ne možeš smanjiti potrošnju kad je sve skuplje. A najgore od svega su cijene apartmana. Za tročlanu ili četveročlanu obitelj je cijena od 100€ na više (ako ne želiš baš neku rupu). Ovo je bila zadnja godina da ljetujemo u Hrvatskoj. Za novce koje potrošimo u Hrvatskoj u više inozemnih zemalja možemo ljetovati, s uključenom hranom i avionskom povratnom kartom”.

“Upravo sam na moru i potrošnju sam smanjila na minimum. Svake godine idem na more, ali imam sreću što moji roditelji imaju apartman na moru pa mi smještaj nije problem. Ali i uz to, ne mogu si baš priuštiti ručak/večeru u restoranu. Kako je to nekad bilo, tako sam i ja usvojila naviku nošenja domaćeg mesa u prenosivim frižiderima na more, a i bake me opskrbe domaćim paradajzima, patlidžanima, krastavcima i nije mi problem uzeti sat vremena dnevno i skuhati nešto lagano. A i puno mi je isplativije nego jesti u restoranu”.

“Za sad smo dvaput bili u restoranu i nismo platili večeru iznad 32 eura za nas dvoje, s pićem. Doduše, jednostavni smo i ne želimo riskirati pa jedemo ono što nam je poznato – lazanje bolonjez, pizza, pileći file s umakom i njokima i neizostavno pivo. Inače kupujemo u Kauflandu i Lidlu, Studenac nam je preskup, a na putu do plaže nam je…”.

‘Nismo pazili jer cijelu godinu radimo za ovo’

Na kraju, najmanje je onih koji priznaju da nisu pazili na budžet. Doduše, čini se da su oduvijek planirali koliko će trošiti pa se i dalje drže provjerenih metoda.

“Ne bih rekao da sam nešto ciljano smanjio jer sam i prije uvijek planirao gdje točno ići ako planiramo jesti vani. Znači izbjegavao sam s društvom ikakve čisto turističke restorane gdje mogu očekivati smrznute lignje i pomfrit za 80 e. Tako da pijem kavu na plaži, ali za ručak i slično najčešće kuhamo u apartmanu, pogotovo ako smo cijela grupa i dosta jeftino na kraju ispadnu namirnice i piće. Općenito dosta stvari kupujem na akciji ili s nekim kuponima za popust ako je moguće pa i tako smanjim troškove”.

“Nismo nešto pazili. Doručak u apartmanu. Na plažu smo ponijeli svoje. Navečer večera u restoranu. Cijelu godinu radimo i pazimo na svaki euro, barem na godišnjem se opustimo al’ da se ne kajemo za potrošeno. Kako kome džep dopusti godišnji je odmor skup”, poručuju u odgovorima korisnici Reddita.